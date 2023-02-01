Конте ложится на операцию по удалению желчного пузыря

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте ложится на операцию по удалению желчного пузыря.

Конте был вынужден обратиться за медицинской помощью после того, как у него появились болевые ощущения в брюшной области.

Обследование показало, что Антонио нуждается в неотложной хирургической процедуре, которая, как следует из заявления "Тоттенхэма", будет проведена 53-летнему итальянцу уже сегодня.

На время реабилитации, сроки которой не называются, Конте возьмет паузу от исполнения своих обязанностей. Антонио почти наверняка пропустит домашний матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.


Метки Конте, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2023 15:00

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