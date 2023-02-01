Конте ложится на операцию по удалению желчного пузыря
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте ложится на операцию по удалению желчного пузыря.
Конте был вынужден обратиться за медицинской помощью после того, как у него появились болевые ощущения в брюшной области.
Обследование показало, что Антонио нуждается в неотложной хирургической процедуре, которая, как следует из заявления "Тоттенхэма", будет проведена 53-летнему итальянцу уже сегодня.
На время реабилитации, сроки которой не называются, Конте возьмет паузу от исполнения своих обязанностей. Антонио почти наверняка пропустит домашний матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.
01.02.2023 15:00
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