Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте ложится на операцию по удалению желчного пузыря.

Конте был вынужден обратиться за медицинской помощью после того, как у него появились болевые ощущения в брюшной области.



Обследование показало, что Антонио нуждается в неотложной хирургической процедуре, которая, как следует из заявления "Тоттенхэма", будет проведена 53-летнему итальянцу уже сегодня.



На время реабилитации, сроки которой не называются, Конте возьмет паузу от исполнения своих обязанностей. Антонио почти наверняка пропустит домашний матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.