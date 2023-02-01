"Челси" подтвердил покупку Энцо Фернандеса
"Челси", наконец, подтвердил приобретение полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса за рекордные для клуба со "Стэмфорд Бридж" и всей Премьер-Лиги деньги.
Как следует из пресс-релиза "Бенфики", "Челси" заплатит за Фернандеса 121 миллион евро (106.9 млн. фунтов). 25% от этой суммы получит бывший клуб Энцо "Ривер Плейт".
Сама "Бенфика" только семь месяцев назад приобрела Фернандеса у "Ривер Плейт", заплатив 8.8 млн. фунтов, поэтому полученная лиссабонским клубом прибыль огромна.
Если верить The Athletic, "Челси" будет рассчитываться за 22-летнего Фернандеса несколько лет. "Синие" совершат первый платеж в размере 34 млн. евро (30 млн. фунтов), а затем еще пять траншей.
Стоит отметить, что Фернандес успел заявить о себе не только в Европе. Совсем недавно Энцо выиграл со сборной Аргентины Чемпионат Мира в Катаре, будучи признанным лучшим молодым игроком турнира.
Добавим, контракт Фернандеса с "Челси" рассчитан на восемь с половиной лет — до июня 2031. Трансфер Энцо перекрыл предыдущий рекорд Премьер-Лиги — переход Джека Грилиша из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити" за 100 млн. фунтов полтора года назад.
01.02.2023 14:00
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Последние комментарии:
свинка, покажи пруф что в каклопистане кто-то уничтожает мечети
(ответить)
РОССИЯ!!! ВЛАДИМИР ПУТИН!!! ЛИВЕРПУЛЬ!!!
(ответить)
Траншельси будет проклят!!!
(ответить)
свинки, есть мысли по закону 8271 который подписал Зеля?)
кого из местных свинок видим в последний раз ? )
(ответить)
СубханаЛЛах» - «Пречист Аллах от всех недостатков» 33 раза тасбих «АльхамдулиЛлях» - «Хвала и благодарность только Аллаху» 33 раза тасбих «Аллаху Акбар» - «Аллах превыше всех и всего» «Ля иляха илля Ллах вахдаху ля шарикя лях, ляхуль-мульку ва ляху-ль хамд.
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Кто пояснит, почему муслимам плевать на уничтожение мечетей, с сотнями коранов в них, но не плевать на соженный одного корана в Швеции?
(ответить)
бенфика топово конечно обоссала псин этих
(ответить)
Горят членсы, а воняет горелая жопа танкиста)) дауненок в 3 часа ночи зашёл сгореть и до сих пор горит) красиво братик ссыт на дауна)
01.02.2023 15:08 #
felix-the-cat
Ору как пенсы рвутся с колбасы)) сука купили игрока а все думают о колбасе)) ахахаха
(ответить)
01.02.2023 15:09 #
felix-the-cat
Супер кризисная колбаса с кучей травм почти без трансферов 9 место
Супер топовый членси с новыми топ игроками 600 млн потратили новый тренер новые владельцы 10 место)) ору
Источник: http://fapl.ru/posts/98334/?c=1
(ответить)
01.02.2023 15:17 #
thegodfather
орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
на фапле есть 3 подруги фелиса шлюша и пи3далера, они всегда рады присесть на страпон
Источник: http://fapl.ru/posts/98334/?c=1#c7718917
говорят если собачек прикармливать, то они меньше гавкают
на фапле это работает с точностью до наоборот ахаххахаха
(ответить)
01.02.2023 15:25 #
narcot
Бедный танкист зашёл в 3:19 сгореть)) выбрал время, чтоб не обоссали, но я не спал ещё, хотя у меня вообще 5й час уже был)) как же горит чююрка))) арюю
Источник: http://fapl.ru/posts/98334/?c=1#c7718917
Бля как они сосут друг другу ухахахаххахаха
Две телочки скооперировались чтобы не быть обоссаными по одиночке)) но струя летит обеим девочкам на их личики ухехехехехеехх
(ответить)
Сама "Бенфика" только семь месяцев назад приобрела Фернандеса у "Ривер Плейт", заплатив 8.8 млн. фунтов
окуеть какие же мешки эти залупенсы))
будем смотреть на самого дорого игрока в истории АПЛ, второй Кепа может быть
(ответить)
В каждой мечети, что пострадали от кацапских обстрелов, были сотни коранов, и они сгорели или просто были уничтожены.
Почему же это не обсуждают муслимы, а лживо отводят тему?
АЛЛАХ такие деяния одобряет?
(ответить)
говорят если собачек прикармливать, то они меньше гавкают
на фапле это работает с точностью до наоборот ахаххахаха
(ответить)
Охранник на страже фапла
В 3 часа ночи заходил сюда новости почитать))) аахахаахахахаха
Так забавно как пидорастерка совокупляется на фапле с охранницей) одна пишет
Блат блат пассматри я новости скинула пло уклаину напиши че нить плиз ахаха
А пидорастерка по кд сосушка главная))
(ответить)
Русские за 11 месяцев уничтожили 2567 танков Украины, 240 танков из Польши, 130 из Чехии и почти 2000 разных бронемашин
Источник: свинопидарасы из фапли
сукааааааааааааааааааааааааааааааааахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
Источник: http://fapl.ru/posts/98304/?c=1#c7718090
(ответить)
Украинцы пошли на штурм вы думаете куда,отбивать захваченные территории?нет конечно
Единственный штурм, на который способны украинцы, штурм секонд-хенда. Как в Ровно.
Посмотрите сколько молодых и здоровых мужиков. Где-то там местные военкомы потирают ручки...
Это единственное на что способна эта трусливая недонация!!!
(ответить)
Горят членсы, а воняет горелая жопа танкиста)) дауненок в 3 часа ночи зашёл сгореть и до сих пор горит) красиво братик ссыт на дауна)
01.02.2023 15:08 #
felix-the-cat
Ору как пенсы рвутся с колбасы)) сука купили игрока а все думают о колбасе)) ахахаха
(ответить)
01.02.2023 15:09 #
felix-the-cat
Супер кризисная колбаса с кучей травм почти без трансферов 9 место
Супер топовый членси с новыми топ игроками 600 млн потратили новый тренер новые владельцы 10 место)) ору
Источник: http://fapl.ru/posts/98334/?c=1
(ответить)
Гакпо будет гораздо успешнее в ЛФК чем Энцо в членсе
запомните
(ответить)
СБУ заявила о разоблачении масштабных схем хищений на $1 млрд в "Укрнафте" и "Укртатнафте".
Обыски у Коломойского утром, по данным местных изданий, прошли как раз по делу о махинациях в этих компаниях.
(ответить)
почему комменты пишет янка, а стыдно за них мне?
(ответить)
Супер кризисная колбаса с кучей травм почти без трансферов 9 место
Супер топовый членси с новыми топ игроками 600 млн потратили новый тренер новые владельцы 10 место)) ору
(ответить)
Ору как пенсы рвутся с колбасы)) сука купили игрока а все думают о колбасе)) ахахаха
(ответить)
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