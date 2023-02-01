"Челси" подтвердил покупку Энцо Фернандеса

"Челси", наконец, подтвердил приобретение полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса за рекордные для клуба со "Стэмфорд Бридж" и всей Премьер-Лиги деньги.

Как следует из пресс-релиза "Бенфики", "Челси" заплатит за Фернандеса 121 миллион евро (106.9 млн. фунтов). 25% от этой суммы получит бывший клуб Энцо "Ривер Плейт".



Сама "Бенфика" только семь месяцев назад приобрела Фернандеса у "Ривер Плейт", заплатив 8.8 млн. фунтов, поэтому полученная лиссабонским клубом прибыль огромна.



Если верить The Athletic, "Челси" будет рассчитываться за 22-летнего Фернандеса несколько лет. "Синие" совершат первый платеж в размере 34 млн. евро (30 млн. фунтов), а затем еще пять траншей.



Стоит отметить, что Фернандес успел заявить о себе не только в Европе. Совсем недавно Энцо выиграл со сборной Аргентины Чемпионат Мира в Катаре, будучи признанным лучшим молодым игроком турнира.



Добавим, контракт Фернандеса с "Челси" рассчитан на восемь с половиной лет — до июня 2031. Трансфер Энцо перекрыл предыдущий рекорд Премьер-Лиги — переход Джека Грилиша из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити" за 100 млн. фунтов полтора года назад.