"Челси" подтвердил покупку Энцо Фернандеса

Энцо Фернандес "Челси", наконец, подтвердил приобретение полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса за рекордные для клуба со "Стэмфорд Бридж" и всей Премьер-Лиги деньги.

Как следует из пресс-релиза "Бенфики", "Челси" заплатит за Фернандеса 121 миллион евро (106.9 млн. фунтов). 25% от этой суммы получит бывший клуб Энцо "Ривер Плейт".

Сама "Бенфика" только семь месяцев назад приобрела Фернандеса у "Ривер Плейт", заплатив 8.8 млн. фунтов, поэтому полученная лиссабонским клубом прибыль огромна.

Если верить The Athletic, "Челси" будет рассчитываться за 22-летнего Фернандеса несколько лет. "Синие" совершат первый платеж в размере 34 млн. евро (30 млн. фунтов), а затем еще пять траншей.

Стоит отметить, что Фернандес успел заявить о себе не только в Европе. Совсем недавно Энцо выиграл со сборной Аргентины Чемпионат Мира в Катаре, будучи признанным лучшим молодым игроком турнира.

Добавим, контракт Фернандеса с "Челси" рассчитан на восемь с половиной лет — до июня 2031. Трансфер Энцо перекрыл предыдущий рекорд Премьер-Лиги — переход Джека Грилиша из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити" за 100 млн. фунтов полтора года назад.


Метки Бенфика, трансферы, Фернандес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 3107

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Последние комментарии:




  1. memfis63 01.02.2023 15:34 # memfis63
    свинка, покажи пруф что в каклопистане кто-то уничтожает мечети

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  2. liverputin 01.02.2023 15:34 # liverputin
    РОССИЯ!!! ВЛАДИМИР ПУТИН!!! ЛИВЕРПУЛЬ!!!

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  3. takernotagiver 01.02.2023 15:31 # takernotagiver
    Траншельси будет проклят!!!

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  4. memfis63 01.02.2023 15:30 # memfis63
    свинки, есть мысли по закону 8271 который подписал Зеля?)
    кого из местных свинок видим в последний раз ? )

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  5. slavaukraine 01.02.2023 15:30 # slavaukraine
    СубханаЛЛах» - «Пречист Аллах от всех недостатков» 33 раза тасбих «АльхамдулиЛлях» - «Хвала и благодарность только Аллаху» 33 раза тасбих «Аллаху Акбар» - «Аллах превыше всех и всего» «Ля иляха илля Ллах вахдаху ля шарикя лях, ляхуль-мульку ва ляху-ль хамд.

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  6. iskander8sg 01.02.2023 15:29 # iskander8sg
    Кто пояснит, почему муслимам плевать на уничтожение мечетей, с сотнями коранов в них, но не плевать на соженный одного корана в Швеции?

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  7. memfis63 01.02.2023 15:27 # memfis63
    бенфика топово конечно обоссала псин этих

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  8. felix-the-cat 01.02.2023 15:27 # felix-the-cat
    Горят членсы, а воняет горелая жопа танкиста)) дауненок в 3 часа ночи зашёл сгореть и до сих пор горит) красиво братик ссыт на дауна)



    01.02.2023 15:08 #
    felix-the-cat

    Ору как пенсы рвутся с колбасы)) сука купили игрока а все думают о колбасе)) ахахаха
    (ответить)
    01.02.2023 15:09 #
    felix-the-cat

    Супер кризисная колбаса с кучей травм почти без трансферов 9 место

    Супер топовый членси с новыми топ игроками 600 млн потратили новый тренер новые владельцы 10 место)) ору

    Источник: http://fapl.ru/posts/98334/?c=1
    (ответить)
    01.02.2023 15:17 #
    thegodfather

    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
    на фапле есть 3 подруги фелиса шлюша и пи3далера, они всегда рады присесть на страпон

    Источник: http://fapl.ru/posts/98334/?c=1#c7718917





    говорят если собачек прикармливать, то они меньше гавкают
    на фапле это работает с точностью до наоборот ахаххахаха
    (ответить)
    01.02.2023 15:25 #
    narcot

    Бедный танкист зашёл в 3:19 сгореть)) выбрал время, чтоб не обоссали, но я не спал ещё, хотя у меня вообще 5й час уже был)) как же горит чююрка))) арюю

    Источник: http://fapl.ru/posts/98334/?c=1#c7718917


    Бля как они сосут друг другу ухахахаххахаха
    Две телочки скооперировались чтобы не быть обоссаными по одиночке)) но струя летит обеим девочкам на их личики ухехехехехеехх

    (ответить)

  9. wengerrrro 01.02.2023 15:26 # wengerrrro
    Сама "Бенфика" только семь месяцев назад приобрела Фернандеса у "Ривер Плейт", заплатив 8.8 млн. фунтов

    окуеть какие же мешки эти залупенсы))
    будем смотреть на самого дорого игрока в истории АПЛ, второй Кепа может быть

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  10. iskander8sg 01.02.2023 15:22 # iskander8sg
    В каждой мечети, что пострадали от кацапских обстрелов, были сотни коранов, и они сгорели или просто были уничтожены.
    Почему же это не обсуждают муслимы, а лживо отводят тему?
    АЛЛАХ такие деяния одобряет?

    (ответить)

  11. thegodfather 01.02.2023 15:21 # thegodfather
    говорят если собачек прикармливать, то они меньше гавкают
    на фапле это работает с точностью до наоборот ахаххахаха

    (ответить)

  12. felix-the-cat 01.02.2023 15:19 # felix-the-cat
    Охранник на страже фапла
    В 3 часа ночи заходил сюда новости почитать))) аахахаахахахаха

    Так забавно как пидорастерка совокупляется на фапле с охранницей) одна пишет
    Блат блат пассматри я новости скинула пло уклаину напиши че нить плиз ахаха

    А пидорастерка по кд сосушка главная))

    (ответить)

  13. mancityman 01.02.2023 15:18 # mancityman
    Русские за 11 месяцев уничтожили 2567 танков Украины, 240 танков из Польши, 130 из Чехии и почти 2000 разных бронемашин

    Источник: свинопидарасы из фапли

    сукааааааааааааааааааааааааааааааааахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха

    Источник: http://fapl.ru/posts/98304/?c=1#c7718090

    (ответить)

  14. hunter022 01.02.2023 15:17 # hunter022
    Украинцы пошли на штурм вы думаете куда,отбивать захваченные территории?нет конечно

    Единственный штурм, на который способны украинцы, штурм секонд-хенда. Как в Ровно.

    Посмотрите сколько молодых и здоровых мужиков. Где-то там местные военкомы потирают ручки...

    Это единственное на что способна эта трусливая недонация!!!

    (ответить)

  15. narcot 01.02.2023 15:14 # narcot
    Горят членсы, а воняет горелая жопа танкиста)) дауненок в 3 часа ночи зашёл сгореть и до сих пор горит) красиво братик ссыт на дауна)



    01.02.2023 15:08 #
    felix-the-cat

    Ору как пенсы рвутся с колбасы)) сука купили игрока а все думают о колбасе)) ахахаха
    (ответить)
    01.02.2023 15:09 #
    felix-the-cat

    Супер кризисная колбаса с кучей травм почти без трансферов 9 место

    Супер топовый членси с новыми топ игроками 600 млн потратили новый тренер новые владельцы 10 место)) ору

    Источник: http://fapl.ru/posts/98334/?c=1

    (ответить)

  16. fiezzo 01.02.2023 15:13 # fiezzo
    Гакпо будет гораздо успешнее в ЛФК чем Энцо в членсе
    запомните

    (ответить)

  17. hunter022 01.02.2023 15:11 # hunter022
    СБУ заявила о разоблачении масштабных схем хищений на $1 млрд в "Укрнафте" и "Укртатнафте".

    Обыски у Коломойского утром, по данным местных изданий, прошли как раз по делу о махинациях в этих компаниях.

    (ответить)

  18. thegodfather 01.02.2023 15:09 # thegodfather
    почему комменты пишет янка, а стыдно за них мне?

    (ответить)

  19. felix-the-cat 01.02.2023 15:09 # felix-the-cat
    Супер кризисная колбаса с кучей травм почти без трансферов 9 место

    Супер топовый членси с новыми топ игроками 600 млн потратили новый тренер новые владельцы 10 место)) ору

    (ответить)

  20. felix-the-cat 01.02.2023 15:08 # felix-the-cat
    Ору как пенсы рвутся с колбасы)) сука купили игрока а все думают о колбасе)) ахахаха

    (ответить)

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