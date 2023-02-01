"Юнайтед" отверг четырех игроков 31 января
"Манчестер Юнайтед" отказался от четырех игроков, которые были предложены клубу в заключительный день зимнего трансферного окна.
По информации Sky Sports, накануне "Юнайтед" были предложены Иско из "Севильи", Сауль Ньигес с Янником Карраско из "Атлетико" и Уссем Ауар из "Лиона".
"Красные дьяволы" отвергли все эти варианты, сосредоточившись на полузащитнике "Баварии" Марселе Забитцере, которого в итоге им удалось взять в аренду.
Забитцер стал вторым новичком "Юнайтед" в январе после нападающего Ваута Вегхорста, арендованного у "Бернли".
01.02.2023 13:00
Просмотров: 1639
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ауар стоящий, другие не нужны
(ответить)
Этот Ауар ещё недавно подавал большие надежды и за ним долго гонялся Арсенал. Что с ним случилось?
(ответить)
так еще про аренду батленда забыли
(ответить)
МЮ наконец начал проворачивать знатные и много более надежные трансферы. Причем без вливания кучи бабла. Ну дай бог
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий