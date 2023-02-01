"Юнайтед" отверг четырех игроков 31 января

"Манчестер Юнайтед" отказался от четырех игроков, которые были предложены клубу в заключительный день зимнего трансферного окна.

По информации Sky Sports, накануне "Юнайтед" были предложены Иско из "Севильи", Сауль Ньигес с Янником Карраско из "Атлетико" и Уссем Ауар из "Лиона".



"Красные дьяволы" отвергли все эти варианты, сосредоточившись на полузащитнике "Баварии" Марселе Забитцере, которого в итоге им удалось взять в аренду.



Забитцер стал вторым новичком "Юнайтед" в январе после нападающего Ваута Вегхорста, арендованного у "Бернли".