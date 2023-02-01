"Юнайтед" отверг четырех игроков 31 января

Иско "Манчестер Юнайтед" отказался от четырех игроков, которые были предложены клубу в заключительный день зимнего трансферного окна.

По информации Sky Sports, накануне "Юнайтед" были предложены Иско из "Севильи", Сауль Ньигес с Янником Карраско из "Атлетико" и Уссем Ауар из "Лиона".

"Красные дьяволы" отвергли все эти варианты, сосредоточившись на полузащитнике "Баварии" Марселе Забитцере, которого в итоге им удалось взять в аренду.

Забитцер стал вторым новичком "Юнайтед" в январе после нападающего Ваута Вегхорста, арендованного у "Бернли".


Метки Ауар, Иско, Карраско, Манчестер Юнайтед, Ньигес

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2023 13:00

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  1. liverbro 01.02.2023 13:56 # liverbro
    Ауар стоящий, другие не нужны

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  2. suddenly 01.02.2023 13:46 # suddenly
    Этот Ауар ещё недавно подавал большие надежды и за ним долго гонялся Арсенал. Что с ним случилось?

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  3. blondin-fcmu 01.02.2023 13:35 # blondin-fcmu
    так еще про аренду батленда забыли

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  4. kagawa 01.02.2023 13:15 # kagawa
    МЮ наконец начал проворачивать знатные и много более надежные трансферы. Причем без вливания кучи бабла. Ну дай бог

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