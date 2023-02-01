Тен Хаг раскритиковал Кэрролла за грубую игру

Кристиан Эриксен и Энди Кэрролл Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг раскритиковал нападающего "Рединга" Энди Кэрролла за опасную игру.

Срезав Кристиана Эриксена "ножницами" в матче Кубка Англии на "Олд Траффорд" в минувшую субботу, Кэрролл отправил Эриксена в лазарет на три месяца с травмой лодыжки.

По мнению Тен Хага, таким вещам не место в футболе, а в случае с Кэрроллом это не было случайностью, потому что экс-нападающий "Ливерпуля" сыграл таким образом еще несколько раз и в итоге был удален.

"Я расстроен этим. Думаю, футбол устанавливает рамки, ограничения, чтобы защищать игроков".

"Футбол хочет, чтобы лучшие игроки присутствовали на поле. А этому единоборству — и двум единоборствам после — не место на поле, потому что это высокий риск травмировать твоего коллегу", — цитирует Тен Хага The Independent.


Метки Кубок Англии, Кэрролл, Манчестер Юнайтед, Рединг, Тен Хаг, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2023 12:00

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