"Ливерпуль" обсуждает обратный выкуп базы в Мелвуде

Мелвуд "Ливерпуль" ведет переговоры о покупке своей старой тренировочной базы в Мелвуде для женской команды.

В 2019 году "Ливерпуль" принял решение продать базу в Мелвуде жилищному трасту Torus по цене около 10 миллионов фунтов.

Это случилось незадолго до того, как "красные" перебрались на свою новую базу в Керби стоимостью 50 млн. фунтов.

Однако сейчас, сообщает Liverpool Echo, мерсисайдский клуб пытается вернуть себе часть старой базы ради женской команды, которая так и не была допущена в Керби.

Что касается Torus, то траст не только не начал строительство в Мелвуде, но и отдал часть площадей старой базы бывшим игрокам "Ливерпуля" в лице Джейми Каррагера и Робби Фаулера под их футбольные школы.


Метки Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2023 11:00

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