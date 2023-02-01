"Ливерпуль" обсуждает обратный выкуп базы в Мелвуде

"Ливерпуль" ведет переговоры о покупке своей старой тренировочной базы в Мелвуде для женской команды.

В 2019 году "Ливерпуль" принял решение продать базу в Мелвуде жилищному трасту Torus по цене около 10 миллионов фунтов.



Это случилось незадолго до того, как "красные" перебрались на свою новую базу в Керби стоимостью 50 млн. фунтов.



Однако сейчас, сообщает Liverpool Echo, мерсисайдский клуб пытается вернуть себе часть старой базы ради женской команды, которая так и не была допущена в Керби.



Что касается Torus, то траст не только не начал строительство в Мелвуде, но и отдал часть площадей старой базы бывшим игрокам "Ливерпуля" в лице Джейми Каррагера и Робби Фаулера под их футбольные школы.