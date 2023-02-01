Агент объяснил переход Забитцера в МЮ

Агент Марселя Забитцера объяснил решение австрийского полузащитника перейти в "Манчестер Юнайтед".

Накануне "Юнайтед" арендовал Забитцера у "Баварии" до конца сезона. Марсель сразу же согласился на этот переход, потому что был недоволен ситуацией с игровым временем в Мюнхене.



"Ясно, что он хочет играть. Он не просто какой-то там игрок, он игрок топ-уровня".



"Я лишь могу сказать, что Марселю наиболее некомфортно, когда он не играет, и это решающий фактор".



"Что касается характера, то этот парень — убийца. Так и должен выглядеть игрок, который всегда хочет побеждать, и тренер должен проверить, кто играет за "Баварию". Я не вижу признаков того, что настрой или мастерство Марселя стали хуже", — сообщил агент Роджер Виттман TZ.