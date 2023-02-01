"Сити" заинтересован в Мэддисоне
"Манчестер Сити" заинтересован в приобретении полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона грядущим летом.
"Сити" вынужден задумываться об обновлении полузащиты из-за неопределенного будущего Илкая Гюндогана и Бернарду Силвы.
"Горожане" планируют побороться за Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии", но также клуб с "Этихад" рассматривает своей целью Мэддисона, сообщает Daily Mail.
"Сити" известно, что после окончания этого сезона у Джеймса останется всего 12 месяцев по контракту с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю, и продлевать сотрудничество с "Лестером" 26-летний англичанин не планирует.
Заполучить Мэддисона также хочет "Ньюкасл", который еще прошлым летом сделал два предложения по Джеймсу, но оба не дотянули до запрашиваемых "лисами" в то время 60 миллионов фунтов.
01.02.2023 09:00
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