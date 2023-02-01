Жоржиньо рассказал о роли Артеты в своем переходе в "Арсенал"
Полузащитник Жоржиньо признался, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета сыграл важную роль в его переходе к "канонирам".
Накануне "Арсенал" приобрел Жоржиньо у своих соседей из "Челси" за 12 миллионов фунтов, включая бонусы.
Как признается Жоржиньо, это был не первый раз, когда Артета пытался его заполучить, и итальянец бразильского происхождения рад, что, наконец, поработает с Микелем.
"Он оказал большое влияние, потому что, как мне известно, он несколько раз пытался заполучить меня прежде, но в силу различных причин — не по моему желанию — это оказывалось невозможно. Поэтому, конечно, он оказал большое влияние".
"Я очень взволнован этим новым вызовом, и мне просто не терпится выйти на поле, если честно! Все случилось так быстро. Я был слегка удивлен, но я использовал эту возможность и откликнулся на это удивительное испытание".
"Это важная футболка. Это удивительный клуб, большой клуб, и я по-настоящему взволнован оказаться здесь", — сообщил Жоржиньо официальному веб-сайту "Арсенала".
01.02.2023 07:00
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Скучать не будем.
Если соперник играет в высокий прессинг Жорж теряется, вопщм канониры оценят.
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