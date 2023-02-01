Жоржиньо рассказал о роли Артеты в своем переходе в "Арсенал"

Жоржиньо и Микель Артета Полузащитник Жоржиньо признался, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета сыграл важную роль в его переходе к "канонирам".

Накануне "Арсенал" приобрел Жоржиньо у своих соседей из "Челси" за 12 миллионов фунтов, включая бонусы.

Как признается Жоржиньо, это был не первый раз, когда Артета пытался его заполучить, и итальянец бразильского происхождения рад, что, наконец, поработает с Микелем.

"Он оказал большое влияние, потому что, как мне известно, он несколько раз пытался заполучить меня прежде, но в силу различных причин — не по моему желанию — это оказывалось невозможно. Поэтому, конечно, он оказал большое влияние".

"Я очень взволнован этим новым вызовом, и мне просто не терпится выйти на поле, если честно! Все случилось так быстро. Я был слегка удивлен, но я использовал эту возможность и откликнулся на это удивительное испытание".

"Это важная футболка. Это удивительный клуб, большой клуб, и я по-настоящему взволнован оказаться здесь", — сообщил Жоржиньо официальному веб-сайту "Арсенала".


Метки Арсенал, Артета, Жоржиньо

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2023 07:00

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  1. yamateh 01.02.2023 07:19 # yamateh
    Скучать не будем.
    Если соперник играет в высокий прессинг Жорж теряется, вопщм канониры оценят.

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