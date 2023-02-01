"Юнайтед" отправил Туанзебе в "Стоук"

Аксель Туанзебе Клуб Чемпионшипа "Стоук" взял в аренду до конца сезона защитника "Манчестер Юнайтед" Акселя Туанзебе.

К своим 25 годам Туанзебе сыграл почти 40 матчей за "Юнайтед", но при Эрике Тен Хаге еще не выходил на футбольное поле.

В "Стоуке" Акселю предстоит заменит Харри Суттера, который в заключительный день зимнего трансферного окна был продан в "Лестер" за 15 миллионов фунтов.

Добавим, прямо сейчас "гончары" занимают 18-е место в таблице Чемпионшипа, располагаясь в семи очках над зоной вылета.


Метки аренда, Манчестер Юнайтед, Стоук, трансферы, Туанзебе

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2023 06:00

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