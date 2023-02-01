"Фулхэм" арендовал Соареша у "Арсенала"
"Фулхэм" объявил об аренде правого защитника "Арсенала" Седрика Соареша до конца сезона.
В этом сезоне 31-летний Соареш вчистую проигрывал конкуренцию Бену Уайту и Такехиро Томиясу, поэтому "Арсенал" не стал препятствовать уходу Седрика.
Предполагается, что "Фулхэм" полностью взял на себя зарплату Соареша, однако арендное соглашение не предусматривает выкупа.
У "дачников" Седрик воссоединился с Марку Силвой, который был его главным тренером еще в "Спортинге".
01.02.2023 03:55
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