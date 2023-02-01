"Фулхэм" арендовал Соареша у "Арсенала"

"Фулхэм" объявил об аренде правого защитника "Арсенала" Седрика Соареша до конца сезона.

В этом сезоне 31-летний Соареш вчистую проигрывал конкуренцию Бену Уайту и Такехиро Томиясу, поэтому "Арсенал" не стал препятствовать уходу Седрика.



Предполагается, что "Фулхэм" полностью взял на себя зарплату Соареша, однако арендное соглашение не предусматривает выкупа.



У "дачников" Седрик воссоединился с Марку Силвой, который был его главным тренером еще в "Спортинге".