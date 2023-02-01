"Саутгемптон" потратился на Сулеману и Онуачу

Перед закрытием зимнего трансферного окна "Саутгемптон" укрепил свой состав вингером "Ренна" Камалдином Сулеманой и нападающим "Генка" Полом Онуачу.

Как сообщает BBC, Сулемана обошелся "Саутгемптону" в рекордные 22 миллиона фунтов, причем за счет бонусов стоимость 20-летнего ганца может вырасти до 24.6 млн. фунтов.



Поиграв в Дании за "Норшелланн", в 2021 году Сулемана перебрался в "Ренн". На недавнем Чемпионата Мира в Катаре Камалдин развил самую высокую скорость среди всех игроков — 35.7 км/ч.



Трансфер Онуачу, чей рост превышает два метра, оценивается минимум в 15 млн. фунтов. 28-летний нигериец забил 84 гола в 134 матчах за "Генк", ранее поиграв за датский "Мидтьюлланд".



Добавим, Сулемана и Онуачу заключили с "Саутгемптоном" контракты до 2027 и 2026 года, соответственно.