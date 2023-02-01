"Юнайтед" взял в аренду Забитцера

"Манчестер Юнайтед" взял полузащитника "Баварии" Марселя Забитцера в аренду до конца сезона 2022/23.

Возможно, изначально в планах главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага и не было Забитцера, однако на исходе зимнего трансферного окна "красные дьяволы" узнали, что Кристиан Эриксен пропустит около трех месяцев с травмой лодыжки.



"Юнайтед" быстро нашел решение и смог договориться насчет Забитцера. Правда, арендное соглашение по 28-летнему игроку сборной Австрии не предполагает опции или обязательства по выкупу.



До перехода в "Баварию" в августе 2021 Забитцер также успел поиграть за "РБ Лейпциг", где сделал себе имя и где был капитаном.



"Иногда в жизни тебе нужно принимать быстрые и важные решения. В момент, когда я услышал об этой возможности, я понял, что это будет правильно для меня. Я боец, я хочу побеждать и помочь клубу достичь своих целей на этот сезон".



"Я чувствую, что нахожусь на своем пике как игрок, и я могу добавить команде много опыта и энергии. Мне не терпится приступить к работе со своими новыми партнерами по команде и тренером, а также показать свои качества фанатам "Манчестер Юнайтед", — сообщил Забитцер.