"Лестер" купил Суттара у "Стоука"
"Лестер" приобрел центрального защитника "Стоука" Харри Суттара.
24-летний Суттар, на счету которого 13 матчей за сборную Австралии, заключил с "Лестером" контракт до 2028 года.
BBC оценивает трансфер Суттара в 15 миллионов фунтов. Еще 5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.
Суттар родился в шотландском городе Абердин и начинал свою карьеру в "Селтике". Позже Харри поиграл за "Данди Юнайтед", а в 2016 году оказался в "Стоуке".
В 2019 году Суттар решил выступать за сборную Австралии, откуда родом его мама.
01.02.2023 02:45
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