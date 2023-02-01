"Лестер" купил Суттара у "Стоука"

Харри Суттар "Лестер" приобрел центрального защитника "Стоука" Харри Суттара.

24-летний Суттар, на счету которого 13 матчей за сборную Австралии, заключил с "Лестером" контракт до 2028 года.

BBC оценивает трансфер Суттара в 15 миллионов фунтов. Еще 5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.

Суттар родился в шотландском городе Абердин и начинал свою карьеру в "Селтике". Позже Харри поиграл за "Данди Юнайтед", а в 2016 году оказался в "Стоуке".

В 2019 году Суттар решил выступать за сборную Австралии, откуда родом его мама.


Метки Лестер, Стоук, Суттар, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2023 02:45

Количество просмотров Просмотров: 81



Поиск: