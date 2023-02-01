"Лестер" купил Суттара у "Стоука"

"Лестер" приобрел центрального защитника "Стоука" Харри Суттара.

24-летний Суттар, на счету которого 13 матчей за сборную Австралии, заключил с "Лестером" контракт до 2028 года.



BBC оценивает трансфер Суттара в 15 миллионов фунтов. Еще 5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



Суттар родился в шотландском городе Абердин и начинал свою карьеру в "Селтике". Позже Харри поиграл за "Данди Юнайтед", а в 2016 году оказался в "Стоуке".



В 2019 году Суттар решил выступать за сборную Австралии, откуда родом его мама.