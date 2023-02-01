"Ноттингем Форест" подписал Наваса, Фелипе и Шелви

"Ноттингем Форест" совершил тройное приобретение перед закрытием зимнего трансферного окна, подписав голкипера ПСЖ Кейлора Наваса, защитника "Атлетико" Фелипе и полузащитника "Ньюкасла" Джонджо Шелви.

36-летний Навас перебрался на "Сити Граунд" на правах аренды и поможет "Форест" справиться с травмой Дина Хендерсона.



33-летний Фелипе заключил с "лесниками" контракт до июня 2024 и обошелся английскому клубу в 2 миллиона фунтов.



Что касается 30-летнего Шелви, то его контракт с "Форест" рассчитан до июня 2025. Сумма трансфера не разглашается.