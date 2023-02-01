"Тоттенхэм" подтвердил переход Педро Порро

"Тоттенхэм" объявил о переходе в клуб крайнего защитника "Спортинга" Педро Порро.

Порро с самого начала был целью номер один "Тоттенхэма" на январь. В какой-то момент показалось, что сделка сорвалась, однако в заключительный день трансферного окна Педро все-таки перешел к "шпорам".



Порро присоединился к "Тоттенхэму" на правах аренды, а летом "шпоры" будут обязаны выкупить Педро у "Спортинга" по заранее оговоренной цене — в районе 39 миллионов фунтов, как сообщает Sky Sports.



Ранее в своей карьере 23-летний испанец провел один год в "Манчестер Сити", но за "горожан" так и не дебютировал.