"Тоттенхэм" подтвердил переход Педро Порро
"Тоттенхэм" объявил о переходе в клуб крайнего защитника "Спортинга" Педро Порро.
Порро с самого начала был целью номер один "Тоттенхэма" на январь. В какой-то момент показалось, что сделка сорвалась, однако в заключительный день трансферного окна Педро все-таки перешел к "шпорам".
Порро присоединился к "Тоттенхэму" на правах аренды, а летом "шпоры" будут обязаны выкупить Педро у "Спортинга" по заранее оговоренной цене — в районе 39 миллионов фунтов, как сообщает Sky Sports.
Ранее в своей карьере 23-летний испанец провел один год в "Манчестер Сити", но за "горожан" так и не дебютировал.
01.02.2023 01:55
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