"Пэлас" подписал Локонгу и Ахамада

Перед закрытием зимнего трансферного окна "Кристал Пэлас" укрепил свою полузащиту с помощью Альбера Самби Локонги и Науиру Ахамада.

23-летний Локонга прибыл в "Пэлас" на правах аренды из "Арсенала", где за полтора сезона он сыграл 39 матчей во всех соревнованиях.



В то же время 20-летний Ахамада был приобретен "орлами" у "Штутгарта" примерно за 10 миллионов фунтов.



Науиру, выходивший в стартовом составе на 17 из 18 матчей "Штутгарта" в этом сезоне Бундеслиги, заключил с "Пэлас" контракт на три с половиной года.