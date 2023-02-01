"Пэлас" подписал Локонгу и Ахамада
Перед закрытием зимнего трансферного окна "Кристал Пэлас" укрепил свою полузащиту с помощью Альбера Самби Локонги и Науиру Ахамада.
23-летний Локонга прибыл в "Пэлас" на правах аренды из "Арсенала", где за полтора сезона он сыграл 39 матчей во всех соревнованиях.
В то же время 20-летний Ахамада был приобретен "орлами" у "Штутгарта" примерно за 10 миллионов фунтов.
Науиру, выходивший в стартовом составе на 17 из 18 матчей "Штутгарта" в этом сезоне Бундеслиги, заключил с "Пэлас" контракт на три с половиной года.
01.02.2023 01:35
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