"Ньюкасл" едет на "Уэмбли"

"Ньюкасл" обеспечил себе поездку на "Уэмбли", одолев "Саутгемптон" в полуфинале Кубка Лиги по сумме двух матчей со счетом 3:1.

Выиграв первый матч на "Сент-Мэри" со счетом 0:1 на прошлой неделе, "Ньюкасл" справился с "Саутгемптоном" и дома.



На сей раз победу "сорокам" своим дублем в первом тайме обеспечил полузащитник Шон Лонгстафф.



Команда Эдди Хау удержала победный счет, несмотря на то, что в концовке осталась вдесятером из-за удаления Бруно Гимараэса.



"Ньюкасл" — "Саутгемптон" — 2:1 (2:1) первый матч — 1:0



Голы: Лонгстафф 5, 21 — Адамс 29.



"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Ботман, Шер, Берн, Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок (Сен-Максимен 61), Альмирон (Мерфи 61, Андерсон 90), Жоэлинтон, Уилсон (Исак 61, Ласселлс 90).



"Саутгемптон": Базуну, Бри, Лянко (Перро 45), Беднарек, Салису (Мара 88), Уолкер-Питерс (Эдози 36), Диалло (Арибо 77), Алькарас (Лавиа 45), Уорд-Проуз, Адам Армстронг, Адамс.



Удаление: Гимараэс 82.