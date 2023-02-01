"Ньюкасл" едет на "Уэмбли"

Шон Лонгстафф "Ньюкасл" обеспечил себе поездку на "Уэмбли", одолев "Саутгемптон" в полуфинале Кубка Лиги по сумме двух матчей со счетом 3:1.

Выиграв первый матч на "Сент-Мэри" со счетом 0:1 на прошлой неделе, "Ньюкасл" справился с "Саутгемптоном" и дома.

На сей раз победу "сорокам" своим дублем в первом тайме обеспечил полузащитник Шон Лонгстафф.

Команда Эдди Хау удержала победный счет, несмотря на то, что в концовке осталась вдесятером из-за удаления Бруно Гимараэса.

"Ньюкасл" — "Саутгемптон" — 2:1 (2:1) первый матч — 1:0

Голы: Лонгстафф 5, 21 — Адамс 29.

"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Ботман, Шер, Берн, Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок (Сен-Максимен 61), Альмирон (Мерфи 61, Андерсон 90), Жоэлинтон, Уилсон (Исак 61, Ласселлс 90).

"Саутгемптон": Базуну, Бри, Лянко (Перро 45), Беднарек, Салису (Мара 88), Уолкер-Питерс (Эдози 36), Диалло (Арибо 77), Алькарас (Лавиа 45), Уорд-Проуз, Адам Армстронг, Адамс.

Удаление: Гимараэс 82.


Метки Кубок Лиги, Ньюкасл, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2023 01:10

Количество просмотров Просмотров: 251

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 01.02.2023 01:44 # brown-ale
    Касл быстрее выиграет трофей, чем Шпоры.

    (ответить)

  2. mancunia-planet 01.02.2023 01:32 # mancunia-planet
    Финал Юнайтед против Юнайтед.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: