"Ньюкасл" едет на "Уэмбли"
"Ньюкасл" обеспечил себе поездку на "Уэмбли", одолев "Саутгемптон" в полуфинале Кубка Лиги по сумме двух матчей со счетом 3:1.
Выиграв первый матч на "Сент-Мэри" со счетом 0:1 на прошлой неделе, "Ньюкасл" справился с "Саутгемптоном" и дома.
На сей раз победу "сорокам" своим дублем в первом тайме обеспечил полузащитник Шон Лонгстафф.
Команда Эдди Хау удержала победный счет, несмотря на то, что в концовке осталась вдесятером из-за удаления Бруно Гимараэса.
"Ньюкасл" — "Саутгемптон" — 2:1 (2:1) первый матч — 1:0
Голы: Лонгстафф 5, 21 — Адамс 29.
"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Ботман, Шер, Берн, Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок (Сен-Максимен 61), Альмирон (Мерфи 61, Андерсон 90), Жоэлинтон, Уилсон (Исак 61, Ласселлс 90).
"Саутгемптон": Базуну, Бри, Лянко (Перро 45), Беднарек, Салису (Мара 88), Уолкер-Питерс (Эдози 36), Диалло (Арибо 77), Алькарас (Лавиа 45), Уорд-Проуз, Адам Армстронг, Адамс.
Удаление: Гимараэс 82.
01.02.2023 01:10
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