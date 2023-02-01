Дохерти сменил "Тоттенхэм" на "Атлетико"

"Атлетико" подтвердил переход правого защитника Мэтта Дохерти из "Тоттенхэма".

Дохерти заключил с "Атлетико" контракт до конца сезона после того, как по обоюдному согласию сторон разорвал свой трудовой договор с "Тоттенхэмом".



Мэтт выступал за "шпор" после своего перехода из "Вулверхэмптона" в августе 2020, приняв участие в 71 матче во всех соревнованиях и забив три гола.



Место 31-летнего ирландца не будет пустовать, потому что "Тоттенхэм" покупает из "Спортинга" Педро Порро.