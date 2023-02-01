Дохерти сменил "Тоттенхэм" на "Атлетико"

Мэтт Дохерти "Атлетико" подтвердил переход правого защитника Мэтта Дохерти из "Тоттенхэма".

Дохерти заключил с "Атлетико" контракт до конца сезона после того, как по обоюдному согласию сторон разорвал свой трудовой договор с "Тоттенхэмом".

Мэтт выступал за "шпор" после своего перехода из "Вулверхэмптона" в августе 2020, приняв участие в 71 матче во всех соревнованиях и забив три гола.

Место 31-летнего ирландца не будет пустовать, потому что "Тоттенхэм" покупает из "Спортинга" Педро Порро.


Метки Атлетико, Дохерти, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2023 01:05

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