Дохерти сменил "Тоттенхэм" на "Атлетико"
"Атлетико" подтвердил переход правого защитника Мэтта Дохерти из "Тоттенхэма".
Дохерти заключил с "Атлетико" контракт до конца сезона после того, как по обоюдному согласию сторон разорвал свой трудовой договор с "Тоттенхэмом".
Мэтт выступал за "шпор" после своего перехода из "Вулверхэмптона" в августе 2020, приняв участие в 71 матче во всех соревнованиях и забив три гола.
Место 31-летнего ирландца не будет пустовать, потому что "Тоттенхэм" покупает из "Спортинга" Педро Порро.
01.02.2023 01:05
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Что-то как-то грустно немного, удачи Док :(
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