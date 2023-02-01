"Борнмут" подписал Хамеда Траоре
Шестым приобретением "Борнмута" в зимнее трансферное окно стал полузащитник "Сассуоло" Хамед Траоре.
"Борнмут" взял Траоре в аренду до конца сезона, после чего будет обязан выкупить Хамеда — ориентировочно за 26 миллионов фунтов.
22-летний ивуариец является продуктом академии "Эмполи", а за "Сассуоло" выступал с 2019 года.
"Он молод, амбициозен и является одним из самых ярких талантов в Серии А. Он соответствует тому профилю, который мы искали, и он значительно расширит наши созидательные ресурсы", — заявил исполнительный директор "Борнмута" Нил Блэйк.
01.02.2023 01:00
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