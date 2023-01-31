"Борнмут" приобрел Илью Забарного

"Борнмут" объявил о приобретении центрального защитника киевского "Динамо" Ильи Забарного.

Забарный заключил с "Борнмутом" контракт на пять с половиной лет и стал пятым новичком "вишенок" в это трансферное окно после Данго Уаттара, Даррена Рэндольфа, Антуана Семеньо и Матиаса Виньи.



Трансфер 20-летнего Забарного, на счету которого 24 матча за сборную Украины, оценивается в 20 миллионов фунтов.



"Несмотря на то, что ему только 20, он уже поиграл на высочайшем уровне за клуб и сборную, утвердившись одним из самых востребованных молодых защитников в мире".



"Мы предвкушаем его развитие у нас и знаем, что он станет ценным и важным членом нашей команды", — сообщил исполнительный директор "Борнмута" Нил Блэйк.