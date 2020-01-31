"Арсенал" купил Жоржиньо за 12 миллионов фунтов

Жоржиньо "Арсенал" объявил о приобретении полузащитника "Челси" Жоржиньо ориентировочной стоимостью в 12 миллионов фунтов, включая бонусы.

Жоржиньо заключил с "Арсеналом" контракт до июня 2024 с опцией продления на один год и будет выступать за "канониров" под 20-м номером.

Столь низкая цена объясняется тем, что контракт Жоржиньо с "Челси" истекал в конце этого сезона, и ранее ожидалось, что экс-игрок "Наполи" покинет "Стэмфорд Бридж" свободным агентом грядущим летом.

За четыре с половиной года в "Челси" Жоржиньо сыграл 143 матча в Премьер-Лиге, завоевав с "синими" не только титул, но также Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.

31-летний полузащитник, который выиграл Евро-2020 со сборной Италии, поможет "Арсеналу" справиться с травмами Мохамеда Эльнени и Томаса Партея.

"Жоржиньо зарекомендовал себя профессионалом с сильным духом, и он добавит мастерства и опыта нашей команде".

"Он тот игрок, который соответствует нашему стилю игры, и он переходит к нам в очень хороший момент, когда он, занимая ключевую позицию, может помочь нам продолжить свое движение. Мы приветствуем Жоржиньо в "Арсенале", — сообщил спортивный директор "канониров" Эду.

Жоржиньо


Метки Арсенал, Жоржиньо, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2023 23:25

Количество просмотров Просмотров: 1204

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Последние комментарии:




  1. kanoniru-poker 01.02.2023 00:05 # kanoniru-poker
    Жорж без Кайседо нах не нужен

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  2. charmk 31.01.2023 23:56 # charmk
    объективно хороший трансфер на фоне фейла с кайседо

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  3. takernotagiver 31.01.2023 23:55 # takernotagiver
    Вот эта строчка напрягла

    " поможет "Арсеналу" справиться с травмами Мохамеда Эльнени и Томаса Партея."

    Так вроде у Партея нет травмы или есть?

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  4. samir95 31.01.2023 23:49 # samir95
    В апреле нассыт на синюю помойку

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  5. aliluya-nn 31.01.2023 23:48 # aliluya-nn
    Было на замену Парти и Джаки в центре - Эльнени и Локонга ..а стал один Жоржиньо ..усилили центр называется)

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  6. pokersanogo 31.01.2023 23:43 # pokersanogo
    А какой титул?

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  7. ataman 31.01.2023 23:36 # ataman
    А зарплату какую ему?

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  8. wilegend 31.01.2023 23:34 # wilegend
    чувак чует где титулы

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  9. chelsiukpro 31.01.2023 23:33 # chelsiukpro
    Спасибо Жорж за победы и титулы! Конечно мог еще пару сезонов отпилить у нас. Но конечно 12млн под конец контракта то это супер в финансовом плане клубу! Удачи ....

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  10. chr1s8rown 31.01.2023 23:31 # chr1s8rown
    Пример того как можно усилить конкурента покупая его игрока

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  11. acceptodessa 31.01.2023 23:29 # acceptodessa
    С середняка конечно, но на подмену пойдет.

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  12. gameboy 31.01.2023 23:28 # gameboy
    Welcome, champion.

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