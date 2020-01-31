"Арсенал" купил Жоржиньо за 12 миллионов фунтов
"Арсенал" объявил о приобретении полузащитника "Челси" Жоржиньо ориентировочной стоимостью в 12 миллионов фунтов, включая бонусы.
Жоржиньо заключил с "Арсеналом" контракт до июня 2024 с опцией продления на один год и будет выступать за "канониров" под 20-м номером.
Столь низкая цена объясняется тем, что контракт Жоржиньо с "Челси" истекал в конце этого сезона, и ранее ожидалось, что экс-игрок "Наполи" покинет "Стэмфорд Бридж" свободным агентом грядущим летом.
За четыре с половиной года в "Челси" Жоржиньо сыграл 143 матча в Премьер-Лиге, завоевав с "синими" не только титул, но также Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
31-летний полузащитник, который выиграл Евро-2020 со сборной Италии, поможет "Арсеналу" справиться с травмами Мохамеда Эльнени и Томаса Партея.
"Жоржиньо зарекомендовал себя профессионалом с сильным духом, и он добавит мастерства и опыта нашей команде".
"Он тот игрок, который соответствует нашему стилю игры, и он переходит к нам в очень хороший момент, когда он, занимая ключевую позицию, может помочь нам продолжить свое движение. Мы приветствуем Жоржиньо в "Арсенале", — сообщил спортивный директор "канониров" Эду.
31.01.2023 23:25
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Последние комментарии:
Жорж без Кайседо нах не нужен
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объективно хороший трансфер на фоне фейла с кайседо
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Вот эта строчка напрягла
" поможет "Арсеналу" справиться с травмами Мохамеда Эльнени и Томаса Партея."
Так вроде у Партея нет травмы или есть?
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В апреле нассыт на синюю помойку
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Было на замену Парти и Джаки в центре - Эльнени и Локонга ..а стал один Жоржиньо ..усилили центр называется)
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А какой титул?
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А зарплату какую ему?
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чувак чует где титулы
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Спасибо Жорж за победы и титулы! Конечно мог еще пару сезонов отпилить у нас. Но конечно 12млн под конец контракта то это супер в финансовом плане клубу! Удачи ....
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Пример того как можно усилить конкурента покупая его игрока
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С середняка конечно, но на подмену пойдет.
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Welcome, champion.
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