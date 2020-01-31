"Арсенал" купил Жоржиньо за 12 миллионов фунтов

"Арсенал" объявил о приобретении полузащитника "Челси" Жоржиньо ориентировочной стоимостью в 12 миллионов фунтов, включая бонусы.

Жоржиньо заключил с "Арсеналом" контракт до июня 2024 с опцией продления на один год и будет выступать за "канониров" под 20-м номером.



Столь низкая цена объясняется тем, что контракт Жоржиньо с "Челси" истекал в конце этого сезона, и ранее ожидалось, что экс-игрок "Наполи" покинет "Стэмфорд Бридж" свободным агентом грядущим летом.



За четыре с половиной года в "Челси" Жоржиньо сыграл 143 матча в Премьер-Лиге, завоевав с "синими" не только титул, но также Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



31-летний полузащитник, который выиграл Евро-2020 со сборной Италии, поможет "Арсеналу" справиться с травмами Мохамеда Эльнени и Томаса Партея.



"Жоржиньо зарекомендовал себя профессионалом с сильным духом, и он добавит мастерства и опыта нашей команде".



"Он тот игрок, который соответствует нашему стилю игры, и он переходит к нам в очень хороший момент, когда он, занимая ключевую позицию, может помочь нам продолжить свое движение. Мы приветствуем Жоржиньо в "Арсенале", — сообщил спортивный директор "канониров" Эду.



