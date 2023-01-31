"Фулхэм" приобрел Сашу Лукича

Саша Лукич "Фулхэм" объявил о приобретении полузащитника "Торино" и сборной Сербии Саши Лукича за 8 миллионов фунтов.

Лукич заключил с "Фулхэмом" контракт на четыре с половиной года с опцией продления на 12 месяцев и стал первым новичком команды Марку Силвы в зимнее окно.

Лукич выступал за "Торино" с 2016 года, лишь на сезон 2017/18 отлучившись в аренду у "Леванте". Всего 26-летний серб сыграл 168 матчей за клуб из Турина, забив 14 голов.

За сборную своей страны Саша выступает с сентября 2018, к настоящему моменту сыграв уже 35 поединков.


Метки Лукич, Торино, трансферы, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2023 22:40

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