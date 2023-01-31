"Реал Бетис" арендовал Айозе Переса у "Лестера"

Айозе Перес Нападающий "Лестера" Айозе Перес проведет остаток сезона 2022/23 в "Реал Бетис" на правах аренды.

Летом 2019 Перес был куплен "Лестером" у "Ньюкасла" за 30 миллионов фунтов. С тех пор Айозе забил 15 голов в 114 матчах за "лис".

Правда, в этом сезоне Перес не отличился ни разу в восьми сыгранных матчах Премьер-Лиги, причем только на три из этих восьми выходил в стартовом составе.

Отъезд Переса в Севилью означает, что в "Лестер" 29-летний испанец уже не вернется, потому что его контракт истекает в конце сезона.


Метки аренда, Лестер, Перес, Реал Бетис, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2023 22:30

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