"Реал Бетис" арендовал Айозе Переса у "Лестера"

Нападающий "Лестера" Айозе Перес проведет остаток сезона 2022/23 в "Реал Бетис" на правах аренды.

Летом 2019 Перес был куплен "Лестером" у "Ньюкасла" за 30 миллионов фунтов. С тех пор Айозе забил 15 голов в 114 матчах за "лис".



Правда, в этом сезоне Перес не отличился ни разу в восьми сыгранных матчах Премьер-Лиги, причем только на три из этих восьми выходил в стартовом составе.



Отъезд Переса в Севилью означает, что в "Лестер" 29-летний испанец уже не вернется, потому что его контракт истекает в конце сезона.