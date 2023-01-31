FA расследует видео с Мудриком

FA начала расследование в отношении Михаила Мудрика после того, как в социальных сетях распространилось видео расистского содержания с вингером "Челси".

Напомним, Мудрик был вынужден принести официальные извинения после того, как английские болельщики нашли в TikTok Михаила видео, на котором новичок "Челси" несколько раз произносит слово "niggas".



Официальные представители Мудрика объяснили, что Михаил просто цитировал песню "Freestyle" американского рэпера Lil Baby, однако для FA этого оказалось недостаточно.



Как сообщает The Athletic, после расследования Ассоциация решит, будет ли выдвигать обвинения в адрес 22-летнего украинца, чей ролик собрал около 214,000 просмотров, пока не был удален автором.



Добавим, в прошлом FA неоднократно наказывала дисквалификацией игроков за твиты дискриминационного содержания.