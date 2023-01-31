"Тоттенхэм" отправил Спенса в "Ренн"

"Тоттенхэм" отправил своего крайнего защитника Джеда Спенса в "Ренн" на правах аренды до конца сезона.

В этом сезоне Спенс провел только шесть матчей за "Тоттенхэм", суммарно сыграв лишь 41 минуту.



Теперь 22-летний англичанин будет набираться опыта во Франции, выступая за "Ренн", который в данный момент занимает пятое место в Лиге 1.



Добавим, в "Ренне" Спенс воссоединится с защитником Джо Родоном, которого французский клуб арендовал у "Тоттенхэма" еще прошлым летом.