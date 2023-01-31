Канселу отрицает, что поссорился с Гвардиолой

Защитник Жоау Канселу заявил, что его переход в "Баварию" никак не связан с его отношениями с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

Ранее днем Канселу завершил переход в "Баварию" на правах аренды до конца сезона 2022/23. Предполагается, что немецкий гранд также получил опцию выкупа Жоау.



Согласно слухам, Канселу отправился в "Баварию" после того, как поругался с Гвардиолой, однако 28-летний португалец уверяет, что он просто хотел играть больше.



"Мое решение связано с игровым временем, которое было ограничено в последние недели".



"Были спекуляции насчет того, что мои отношения с Пепом оставляли желать лучшего, но факт в том, что я хотел играть больше. Я хотел начать это новое приключение как можно быстрее", — цитирует Канселу The Independent.