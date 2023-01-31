Тони Пьюлис завершил тренерскую карьеру

Бывший главный тренер "Стоука", "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвича" Тони Пьюлис объявил о завершении карьеры.

Последним местом работы Пьюлиса был "Шеффилд Уэнсдей", где он продержался только 10 матчей в 2020 году.



Выступая в студии Sky Sports в день трансферного дедлайна, 65-летний валлиец подтвердил, что окончательно ушел на пенсию.



Поклонникам английского футбола Пьюлис прежде всего запомнился своей работой в "Стоуке" в свой второй период в клубе — с 2006 по 2013 год.



При Тони "Стоук" играл в примитивный и ненавистный соперниками, но в то же время эффективный футбол, достигнув Лиги Европы и финала Кубка Англии.