Тони Пьюлис завершил тренерскую карьеру

Тони Пьюлис Бывший главный тренер "Стоука", "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвича" Тони Пьюлис объявил о завершении карьеры.

Последним местом работы Пьюлиса был "Шеффилд Уэнсдей", где он продержался только 10 матчей в 2020 году.

Выступая в студии Sky Sports в день трансферного дедлайна, 65-летний валлиец подтвердил, что окончательно ушел на пенсию.

Поклонникам английского футбола Пьюлис прежде всего запомнился своей работой в "Стоуке" в свой второй период в клубе — с 2006 по 2013 год.

При Тони "Стоук" играл в примитивный и ненавистный соперниками, но в то же время эффективный футбол, достигнув Лиги Европы и финала Кубка Англии.


Метки Пьюлис, Стоук, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 31.01.2023 19:20 # narcot
    Никогда не догонял, почему на бровке физрук в трико, а после матча другой чел в костюме интервью даёт, пока батя не пояснил, что это одно и то же е6ало)

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  2. lahmatyj 31.01.2023 19:13 # lahmatyj
    Стоук его был хорош. Сколько местных ебанах с него горело, красота.

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  3. chelsea-69 31.01.2023 19:09 # chelsea-69
    Ничеси он там два Вест Бромвича тренил. Один английский, другой Махачкалинский

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  4. true-manc 31.01.2023 19:09 # true-manc
    легенда АПЛ

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