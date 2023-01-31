Тони Пьюлис завершил тренерскую карьеру
Бывший главный тренер "Стоука", "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвича" Тони Пьюлис объявил о завершении карьеры.
Последним местом работы Пьюлиса был "Шеффилд Уэнсдей", где он продержался только 10 матчей в 2020 году.
Выступая в студии Sky Sports в день трансферного дедлайна, 65-летний валлиец подтвердил, что окончательно ушел на пенсию.
Поклонникам английского футбола Пьюлис прежде всего запомнился своей работой в "Стоуке" в свой второй период в клубе — с 2006 по 2013 год.
При Тони "Стоук" играл в примитивный и ненавистный соперниками, но в то же время эффективный футбол, достигнув Лиги Европы и финала Кубка Англии.
31.01.2023 19:00
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Никогда не догонял, почему на бровке физрук в трико, а после матча другой чел в костюме интервью даёт, пока батя не пояснил, что это одно и то же е6ало)
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Стоук его был хорош. Сколько местных ебанах с него горело, красота.
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Ничеси он там два Вест Бромвича тренил. Один английский, другой Махачкалинский
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легенда АПЛ
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