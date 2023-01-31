Конате пропустит до трех недель

Ибраима Конате Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате пропустит до трех недель с травмой задней поверхности бедра.

Эту травму Конате получил в проигранном "Ливерпулем" матче Кубка Англии против "Брайтона" в минувшее воскресенье (2:1).

Как сообщает BBC, восстановление Ибраимы займет от двух до трех недель, а значит 23-летний француз пропустит матчи Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона", "Эвертона" и "Ньюкасла".

Также под вопросом находится участие Конате в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" 21 февраля.

Компанию Ибраиме в лазарете "Ливерпуля" составят Виргил Ван Дейк, Луис Диас, Диогу Жота и Роберто Фирмино.


Метки Конате, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 31.01.2023 19:10 # hammersmith
    Кто остался? Стеклянный матип? Централтные защитники, как и полузащитники не нужны.

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  2. chelsiukpro 31.01.2023 18:54 # chelsiukpro
    Колбаса посыпалась! В защите теперь проходной двор ;)

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  3. felix-the-cat 31.01.2023 18:50 # felix-the-cat
    Пол основы вылетело нахуй ору

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