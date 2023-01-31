Конате пропустит до трех недель
Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате пропустит до трех недель с травмой задней поверхности бедра.
Эту травму Конате получил в проигранном "Ливерпулем" матче Кубка Англии против "Брайтона" в минувшее воскресенье (2:1).
Как сообщает BBC, восстановление Ибраимы займет от двух до трех недель, а значит 23-летний француз пропустит матчи Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона", "Эвертона" и "Ньюкасла".
Также под вопросом находится участие Конате в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" 21 февраля.
Компанию Ибраиме в лазарете "Ливерпуля" составят Виргил Ван Дейк, Луис Диас, Диогу Жота и Роберто Фирмино.
31.01.2023 18:00
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