Эльнени перенес операцию на колене
"Арсенал" надолго лишился своего полузащитника Мохамеда Эльнени, который перенес операцию на колене.
Как сообщает "Арсенал" в официальном заявлении, операция на правом колене Эльнени прошла успешно, и а реабилитация Мохамеда займет "значительный период времени".
Можно предположить, что Эльнени пропустит месяцы, рискуя уже не сыграть в этом сезоне. Последний раз 30-летний египтянин выходил на футбольное поле в матче Кубка Англии против "Оксфорда" 9 января.
Потеря Эльнени подталкивает "Арсенал" к приглашению полузащитника в январе, и "канониры" близки к решению этой задачи, нацелившись на Жоржиньо из "Челси".
31.01.2023 17:00
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