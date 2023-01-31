Эльнени перенес операцию на колене

"Арсенал" надолго лишился своего полузащитника Мохамеда Эльнени, который перенес операцию на колене.

Как сообщает "Арсенал" в официальном заявлении, операция на правом колене Эльнени прошла успешно, и а реабилитация Мохамеда займет "значительный период времени".



Можно предположить, что Эльнени пропустит месяцы, рискуя уже не сыграть в этом сезоне. Последний раз 30-летний египтянин выходил на футбольное поле в матче Кубка Англии против "Оксфорда" 9 января.



Потеря Эльнени подталкивает "Арсенал" к приглашению полузащитника в январе, и "канониры" близки к решению этой задачи, нацелившись на Жоржиньо из "Челси".