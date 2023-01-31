МЮ потерял Эриксена на три месяца

Кристиан Эриксен Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен пропустит три месяца с травмой лодыжки.

Эриксен повредил свою левую лодыжку в победном для "Юнайтед" матче Кубка Англии против "Рединга" в минувшую субботу (3:1).

Кристиан пострадал после жесткого подката "ножницами" со стороны экс-нападающего "Ливерпуля" Энди Кэрролла, который позже был удален с поля "Олд Траффорд" за две желтые карточки.

В официальном заявлении "красных дьяволов" говорится, что 30-летний датчанин будет отсутствовать "до конца апреля или начала мая" и, возможно, вернется на концовку сезона.

Стоит отметить, что это очень чувствительная потеря для "Юнайтед", потому что Эриксен выходил в стартовом составе на 18 из 20 матчей команды Эрика Тен Хага в этом сезоне Премьер-Лиги.


Метки Манчестер Юнайтед, травмы, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1185

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Последние комментарии:




  1. wwwxxx 31.01.2023 17:26 # wwwxxx
    портовая дубовая пидарасина

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  2. shearer1 31.01.2023 17:13 # shearer1
    Кэррол красав&#1257;. Своей команде родной помогачт НЮ. Скоро в финале Кубка встретимся

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  3. danilych89 31.01.2023 17:02 # danilych89
    Кэрролл просто дубина неотесанная. вспоминается эпизод, как он в.....ался во вратаря через 10 секунд после того, как в том месте пролетал мяч.

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  4. master-fakaster 31.01.2023 16:53 # master-fakaster
    Отморозок Кэролл сделал свое грязное дело

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  5. lexa-arsenal 31.01.2023 16:45 # lexa-arsenal
    Топ реджиста

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  6. slash-lfc 31.01.2023 16:23 # slash-lfc
    Пххахахахахха, Кентавр ))

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  7. quavo 31.01.2023 16:18 # quavo
    Бля надо бы цпз какого нибудь.

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  8. mancunia-planet 31.01.2023 16:06 # mancunia-planet
    Ёптать блеать, по сути до конца сезона практически.

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  9. antuanpdf 31.01.2023 16:06 # antuanpdf
    эта обезьяна даже желтую не получила за это

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  10. true-manc 31.01.2023 16:04 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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  11. breadpeat 31.01.2023 16:02 # breadpeat
    что за конч этот Пэдролл

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  12. scholes18 31.01.2023 16:01 # scholes18
    Кэрролл ещё Каземиро хотел сломать, вот же уе6ок кончено.

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  13. jack-4poker 31.01.2023 16:01 # jack-4poker
    колбасный ублюдок сломал футболиста.

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