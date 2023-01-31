МЮ потерял Эриксена на три месяца

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен пропустит три месяца с травмой лодыжки.

Эриксен повредил свою левую лодыжку в победном для "Юнайтед" матче Кубка Англии против "Рединга" в минувшую субботу (3:1).



Кристиан пострадал после жесткого подката "ножницами" со стороны экс-нападающего "Ливерпуля" Энди Кэрролла, который позже был удален с поля "Олд Траффорд" за две желтые карточки.



В официальном заявлении "красных дьяволов" говорится, что 30-летний датчанин будет отсутствовать "до конца апреля или начала мая" и, возможно, вернется на концовку сезона.



Стоит отметить, что это очень чувствительная потеря для "Юнайтед", потому что Эриксен выходил в стартовом составе на 18 из 20 матчей команды Эрика Тен Хага в этом сезоне Премьер-Лиги.