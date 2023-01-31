МЮ потерял Эриксена на три месяца
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен пропустит три месяца с травмой лодыжки.
Эриксен повредил свою левую лодыжку в победном для "Юнайтед" матче Кубка Англии против "Рединга" в минувшую субботу (3:1).
Кристиан пострадал после жесткого подката "ножницами" со стороны экс-нападающего "Ливерпуля" Энди Кэрролла, который позже был удален с поля "Олд Траффорд" за две желтые карточки.
В официальном заявлении "красных дьяволов" говорится, что 30-летний датчанин будет отсутствовать "до конца апреля или начала мая" и, возможно, вернется на концовку сезона.
Стоит отметить, что это очень чувствительная потеря для "Юнайтед", потому что Эриксен выходил в стартовом составе на 18 из 20 матчей команды Эрика Тен Хага в этом сезоне Премьер-Лиги.
31.01.2023 16:00
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Последние комментарии:
портовая дубовая пидарасина
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Кэррол красавө. Своей команде родной помогачт НЮ. Скоро в финале Кубка встретимся
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Кэрролл просто дубина неотесанная. вспоминается эпизод, как он в.....ался во вратаря через 10 секунд после того, как в том месте пролетал мяч.
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Отморозок Кэролл сделал свое грязное дело
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Топ реджиста
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Пххахахахахха, Кентавр ))
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Бля надо бы цпз какого нибудь.
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Ёптать блеать, по сути до конца сезона практически.
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эта обезьяна даже желтую не получила за это
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орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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что за конч этот Пэдролл
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Кэрролл ещё Каземиро хотел сломать, вот же уе6ок кончено.
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колбасный ублюдок сломал футболиста.
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