"Бавария" арендовала Канселу у "Сити"

"Манчестер Сити" подтвердил переход своего защитника Жоау Канселу в "Баварию" на правах аренды до конца сезона 2022/23.

Канселу сыграл важную роль в завоевании "Сити" титула Премьер-Лиги в прошлом сезоне, однако в этой кампании Жоау угодил в опалу к главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле.



Согласно слухам, Канселу и Гвардиола поссорились на тренировке перед недавним матчем Кубка Англии против "Арсенала". Жоау гневно отреагировал, когда узнал, что ему не нашлось места в стартовом составе.



28-летний португалец даже пригрозил покинуть "Сити", а в ответ услышал, что его никто не держит в клубе.



Если верить информации в прессе, "Бавария" также получила опцию выкупа Канселу в конце сезона за 70 миллионов евро (61.5 млн. фунтов).