"Бавария" арендовала Канселу у "Сити"

Жоау Канселу "Манчестер Сити" подтвердил переход своего защитника Жоау Канселу в "Баварию" на правах аренды до конца сезона 2022/23.

Канселу сыграл важную роль в завоевании "Сити" титула Премьер-Лиги в прошлом сезоне, однако в этой кампании Жоау угодил в опалу к главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле.

Согласно слухам, Канселу и Гвардиола поссорились на тренировке перед недавним матчем Кубка Англии против "Арсенала". Жоау гневно отреагировал, когда узнал, что ему не нашлось места в стартовом составе.

28-летний португалец даже пригрозил покинуть "Сити", а в ответ услышал, что его никто не держит в клубе.

Если верить информации в прессе, "Бавария" также получила опцию выкупа Канселу в конце сезона за 70 миллионов евро (61.5 млн. фунтов).


Метки аренда, Бавария, Канселу, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2023 15:05

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  1. danilych89 31.01.2023 15:44 # danilych89
    пипец, сначала продали Зинченко, а теперь еще и Канселу с той же позиции уходит. и кто теперь будет ЛЗ в "Ман Сити"?

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  2. slash-lfc 31.01.2023 15:38 # slash-lfc
    Пиздец, мда уж…а Бавария, как обычно, на высшем уровне.

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  3. true-manc 31.01.2023 15:11 # true-manc
    КОРОЛЬ(((

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