Закрытие зимнего трансферного окна-2023 — LIVE!
Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня зимнего трансферного окна 2023 года в английской Премьер-Лиге.
Сегодня в 23 часа по британскому времени (или в два часа ночи по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность регистрировать новых игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для представителей высшего английского дивизиона дня.
31.01.2023 15:00
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Имеджин на фемдаче изучаем украинский язык с психологинями и фемактивистами-оппозиционннрами. Только перидиокли возникают дификалтис.
Активист Джавелин говорит, что подарок на мове будет пiдарок, активист Леопард - подарiк, а активист Байрактар - подарунок. Кiк тiк?
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Семья и дети.
Нужны или нет?
Если да, то почему?
Если нет, то почему?
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https://www.youtube.com/shorts/Or6dok4SmL0
знатный топарик был. Мы его купили именно 31 января.
КАМОН КРАСИВО сегодня еще одного топарика оформим.
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у чела ник "ЗМ лолкоту"? арюююююююююю
31.01.2023 15:12 #
theo-zm
Если уходит Лаконга, то вместо него уже есть кого поставить получается
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/98304/?c=1#c7717952
(ответить)
Sky Sports: "Саутгемптон" согласовал покупку ганского вингера "Ренна" Камалдина Сулеманы за 22 миллиона фунтов плюс бонусы. Это будет трансферный рекорд для "святых", если бонусы будут активированы.
какуе-то сулему покупают за 22 ляма, а зиеха никто не хочет бляя шо такое я ни пойму
(ответить)
#ПихайлоВерниГромикова
(ответить)
пихайло, а где фри хандерд бакс? акуел?
Здравствуйте, уважаемые пользователи FAPL.ru! Предлагаем провести эти заключительные часы трансферного окна вместе.
(ответить)
ну шо зиеха берет кто, не? может впринципе с арсом договорится, 50 лямов+зиех за сака
(ответить)
и еще Бабарику поменял на Ваню Громикова, ето было бы правильно
(ответить)
опа па пихайло еще ведет ету рубрику нафиг не упавшую закрытие трансферного окна ехехехехехехехехехехе лучше бы вернул видео хайлайты матчей тура, обзоры фентези и тотализатор для братишек а ету хуету накуй забросил ггунер ленивый хехехехехехе
(ответить)
цыгаааааннннн к ноге
(ответить)
Если уходит Лаконга, то вместо него уже есть кого поставить получается
(ответить)
это что такое?
(ответить)
пенцо пенцо пенцо
(ответить)
Энцо Фернандес не включен в заявку на сегодняшний матч "Бенфики".
Он не присутствовал на вчерашней тренировке и просил клуб принять рекордное предложение "Челси".
[Duncan Castles]
Это хороший знак, братишки
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пенцо - ору!!!!!
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цыыыыыыгааанннн!!!!! ходь будешь сосать
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