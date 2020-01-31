Закрытие зимнего трансферного окна-2023 — LIVE!

FAPL.ru - Английский Футбол Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня зимнего трансферного окна 2023 года в английской Премьер-Лиге.

Сегодня в 23 часа по британскому времени (или в два часа ночи по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность регистрировать новых игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для представителей высшего английского дивизиона дня.


Метки Премьер-Лига, трансляции, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2952

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Последние комментарии:




  1. fiezzo 31.01.2023 15:58 # fiezzo
    Имеджин на фемдаче изучаем украинский язык с психологинями и фемактивистами-оппозиционннрами. Только перидиокли возникают дификалтис.
    Активист Джавелин говорит, что подарок на мове будет пiдарок, активист Леопард - подарiк, а активист Байрактар - подарунок. Кiк тiк?

    (ответить)

  2. iskander8sg 31.01.2023 15:50 # iskander8sg
    Семья и дети.
    Нужны или нет?

    Если да, то почему?
    Если нет, то почему?

    (ответить)

  3. thegodfather 31.01.2023 15:49 # thegodfather
    https://www.youtube.com/shorts/Or6dok4SmL0

    знатный топарик был. Мы его купили именно 31 января.
    КАМОН КРАСИВО сегодня еще одного топарика оформим.

    (ответить)

  4. hunter022 31.01.2023 15:46 # hunter022
    Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" спас гражданина Франции с терпевшей бедствие в Атлантике яхты, сообщило Минобороны

    (ответить)

  5. shearer1 31.01.2023 15:45 # shearer1
    Мактоминнея в Ньюкасл давай

    (ответить)

  6. hunter022 31.01.2023 15:43 # hunter022
    глава Академии Тоттенхэма Крис Перкинс перебирается в Арсенал! Перкинс займется поиском и развитием талантов.

    (ответить)

  7. narcot 31.01.2023 15:34 # narcot
    у чела ник "ЗМ лолкоту"? арюююююююююю



    31.01.2023 15:12 #
    theo-zm

    Если уходит Лаконга, то вместо него уже есть кого поставить получается
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/98304/?c=1#c7717952

    (ответить)

  8. thegodfather 31.01.2023 15:32 # thegodfather
    Sky Sports: "Саутгемптон" согласовал покупку ганского вингера "Ренна" Камалдина Сулеманы за 22 миллиона фунтов плюс бонусы. Это будет трансферный рекорд для "святых", если бонусы будут активированы.

    какуе-то сулему покупают за 22 ляма, а зиеха никто не хочет бляя шо такое я ни пойму

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  9. true-manc 31.01.2023 15:23 # true-manc
    #ПихайлоВерниГромикова

    (ответить)

  10. narcot 31.01.2023 15:19 # narcot
    пихайло, а где фри хандерд бакс? акуел?


    Здравствуйте, уважаемые пользователи FAPL.ru! Предлагаем провести эти заключительные часы трансферного окна вместе.

    (ответить)

  11. thegodfather 31.01.2023 15:17 # thegodfather
    ну шо зиеха берет кто, не? может впринципе с арсом договорится, 50 лямов+зиех за сака

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  12. true-manc 31.01.2023 15:16 # true-manc
    и еще Бабарику поменял на Ваню Громикова, ето было бы правильно

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  13. true-manc 31.01.2023 15:14 # true-manc
    опа па пихайло еще ведет ету рубрику нафиг не упавшую закрытие трансферного окна ехехехехехехехехехехе лучше бы вернул видео хайлайты матчей тура, обзоры фентези и тотализатор для братишек а ету хуету накуй забросил ггунер ленивый хехехехехехе

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  14. arnold 31.01.2023 15:12 # arnold
    цыгаааааннннн к ноге

    (ответить)

  15. theo-zm 31.01.2023 15:12 # theo-zm
    Если уходит Лаконга, то вместо него уже есть кого поставить получается

    (ответить)

  16. geniusss 31.01.2023 15:12 # geniusss
    это что такое?

    (ответить)

  17. arnold 31.01.2023 15:12 # arnold
    пенцо пенцо пенцо

    (ответить)

  18. bembo 31.01.2023 15:11 # bembo
    Энцо Фернандес не включен в заявку на сегодняшний матч "Бенфики".

    Он не присутствовал на вчерашней тренировке и просил клуб принять рекордное предложение "Челси".

    [Duncan Castles]

    Это хороший знак, братишки

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  19. arnold 31.01.2023 15:10 # arnold
    пенцо - ору!!!!!

    (ответить)

  20. arnold 31.01.2023 15:08 # arnold
    цыыыыыыгааанннн!!!!! ходь будешь сосать

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