"Ньюкасл" купил Эшби у "Вест Хэма"

"Ньюкасл" объявил о приобретении правого защитника "Вест Хэма" Харрисона Эшби за 3 миллиона фунтов.

Контракт Эшби с "Вест Хэмом" истекал в конце этого сезона, а от новой сделки Харрисон отказался, поэтому "молотобойцы" были вынуждены продать свое молодое дарование.



21-летний шотландец находился в системе "Вест Хэма" с девяти лет, но за первую команду сыграл только семь матчей, включая один в Премьер-Лиге.



"Харрисон — очень талантливый молодой игрок с большим потенциалом, поэтому мы рады подписать его. Он обладает очень хорошими атрибутами, поэтому мы предвкушаем работу с ним в этой захватывающей части его карьеры", _ сообщил главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау.