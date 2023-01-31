"Ньюкасл" купил Эшби у "Вест Хэма"
"Ньюкасл" объявил о приобретении правого защитника "Вест Хэма" Харрисона Эшби за 3 миллиона фунтов.
Контракт Эшби с "Вест Хэмом" истекал в конце этого сезона, а от новой сделки Харрисон отказался, поэтому "молотобойцы" были вынуждены продать свое молодое дарование.
21-летний шотландец находился в системе "Вест Хэма" с девяти лет, но за первую команду сыграл только семь матчей, включая один в Премьер-Лиге.
"Харрисон — очень талантливый молодой игрок с большим потенциалом, поэтому мы рады подписать его. Он обладает очень хорошими атрибутами, поэтому мы предвкушаем работу с ним в этой захватывающей части его карьеры", _ сообщил главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау.
31.01.2023 14:00
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