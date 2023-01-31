"Арсенал" отправил Маркиньоса в "Норвич"

Клуб Чемпионшипа "Норвич" взял в аренду до конца сезона вингера "Арсенала" Маркиньоса.

Маркиньос прибыл в "Арсенал" только прошлым летом из "Сан-Паулу", сыграв лишь шесть матчей за "канониров" во всех соревнованиях.



С приходом Леандро Троссарда главный тренер "Арсенала" Микель Артета решил отправить 19-летнего бразильца за практикой.



Таким образом, Маркиньос будет набираться опыта в "Норвиче", который в этом сезоне сражается за возвращение в Премьер-Лигу.