"Арсенал" отправил Маркиньоса в "Норвич"

Маркиньос Клуб Чемпионшипа "Норвич" взял в аренду до конца сезона вингера "Арсенала" Маркиньоса.

Маркиньос прибыл в "Арсенал" только прошлым летом из "Сан-Паулу", сыграв лишь шесть матчей за "канониров" во всех соревнованиях.

С приходом Леандро Троссарда главный тренер "Арсенала" Микель Артета решил отправить 19-летнего бразильца за практикой.

Таким образом, Маркиньос будет набираться опыта в "Норвиче", который в этом сезоне сражается за возвращение в Премьер-Лигу.


Метки аренда, Арсенал, Маркиньос, Норвич, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 614

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Последние комментарии:




  1. soloviev 31.01.2023 13:23 # soloviev
    Перспективный пацан, когда в ЛЕ выходил выглядел очень даже ничего

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  2. arsfann 31.01.2023 13:18 # arsfann
    Педик88 ты ещё свой голос не подал здесь, кусок ты говна.

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