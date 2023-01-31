Галлахер не собирается в "Эвертон"

Полузащитник "Челси" Конор Галлахер не хочет переходить в "Эвертон".

Напомним, накануне стало известно, что "Эвертон" сделал предложение о покупке Галлахера в размере 45 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Однако The Athletic утверждает, что 22-летний англичанин находит вариант с "ирисками" недостаточно хорошим для своей карьеры.



К Галлахеру существует интерес со стороны других клубов Премьер-Лиги, но для "Челси" более предпочтительной выглядит продажа Жоржиньо — иначе тот все рано покинет "Стэмфорд Брдиж" свободным агентом в конце сезона.



Заполучить Жоржиньо хочет "Арсенал", однако для этого "канонирам" придется раскошелиться на 15-20 млн. фунтов.