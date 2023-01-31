Де Брюйне и Салаха позовут в Саудовскую Аравию

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне и нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах могут стать целями для клубов из Саудовской Аравии в ближайшие годы.

Только недавно саудовский "Аль-Наср" обзавелся звездой первой величины в лице экс-нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.



Как сообщает Sky Sports, в данный момент саудовские клубы охотятся за нападающим ПСЖ Лионелем Месси, чей контракт истекает в конце этого сезона.



У правительства Саудовской Аравии и руководителей местной Pro-лиги большие планы на развитие футбола в своей стране, и их целями обещают стать другие известные игроки.



Среди таких игроков называются 31-летний Де Брюйне и 30-летний Салах. Заманить их королевство собирается роскошными контрактами — например, Месси саудиты готовы платить свыше 200 миллионов фунтов в год.



Добавим, с недавних пор исполнительным директором саудовской Pro-лиги является экс-босс "Манчестер Сити" Гарри Кук. Ему отводится ключевая роль в приглашении звездных игроков.