Де Брюйне и Салаха позовут в Саудовскую Аравию
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне и нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах могут стать целями для клубов из Саудовской Аравии в ближайшие годы.
Только недавно саудовский "Аль-Наср" обзавелся звездой первой величины в лице экс-нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
Как сообщает Sky Sports, в данный момент саудовские клубы охотятся за нападающим ПСЖ Лионелем Месси, чей контракт истекает в конце этого сезона.
У правительства Саудовской Аравии и руководителей местной Pro-лиги большие планы на развитие футбола в своей стране, и их целями обещают стать другие известные игроки.
Среди таких игроков называются 31-летний Де Брюйне и 30-летний Салах. Заманить их королевство собирается роскошными контрактами — например, Месси саудиты готовы платить свыше 200 миллионов фунтов в год.
Добавим, с недавних пор исполнительным директором саудовской Pro-лиги является экс-босс "Манчестер Сити" Гарри Кук. Ему отводится ключевая роль в приглашении звездных игроков.
31.01.2023 11:00
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