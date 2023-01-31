Судейский корпус признал, что Фабиньо следовало удалить против "Брайтона"
Судейский корпус (Professional Game Match Officials) признал, что полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо должен был получить прямую красную карточку в матче 4-го раунда Кубка Англии против "Брайтона".
В минувшее воскресенье "Ливерпуль" потерпел поражение 2:1 на "Амекс", причем в концовке, за считанные минуты до победного гола "Брайтона", гостям крупно повезло не остаться вдесятером.
Дело в том, что Фабиньо шипами ударил сзади по ахиллу нападающего "чаек" Эвана Фергюсона. Рефери в поле Дэвид Кут лишь показал грубияну желтую карточку, а арбитр VAR Нил Суорбрик не стал рекомендовать изменить ее цвет на красный.
Как сообщает BBC, сейчас судейский корпус признал, что Фабиньо заслуживал удаления. Признание этой ошибки является частью процесса по повышению прозрачности работы организации, возглавляемой Ховардом Уэббом.
Добавим, Фабиньо получил бы трехматчевую дисквалификацию, если бы увидел перед собой красную карточку. Что касается Фергюсона, то он уезжал со стадиона на костылях, и "Брайтон" пока не уточнял степень его травмы.
31.01.2023 09:00
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Во-первых это рил была очевиднейшая красная, даже он сам понимал, какую херню сотворил. Во-вторых лучшеб этого лысого конуса вообще матча на 3 забанили и Байчетич получил бы больше шансов.
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отдельный ор, что лгбтшники даже со всей судейской помощью умудряются присаживаться на страпон)))
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даа?? а почему же его тогда не удалили?) клоп опять ртом засейвил портовый лгбт-проект?) ска, и при етом лузерх*йские дебики еще иногда тут гавкали, что их порашу не тащат и даже засуживают якобы ахахахахахаха конченная скузня
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чего ж вы-суки не удаляли когда Жоту и Диаса сломали
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Так надо было удалять, далбайобы. Хули разводить местных погорельцев. Им и так не сладко наиубогом фапле.
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