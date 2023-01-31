ПСЖ договаривается по аренде Зийеша
ПСЖ ведет переговоры об аренде вингера "Челси" Хакима Зийеша.
В это трансферное окно "Челси" укрепил свои фланги с помощью Михаила Мудрика и Нони Мадуэке, поэтому главный тренер "синих" Грэм Поттер не будет стоять у Зийеша на пути.
Как сообщает Evening Standard, "Челси" и ПСЖ оптимистичны насчет арендного соглашения по Хакиму, но пока неясно, получит ли французская сторона опцию выкупа 29-летнего марокканца в конце сезона.
В этом сезоне Зийеш, чей контракт истекает в 2025 году, является игроком ротации, отметившись лишь четырьмя появлениями в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги.
31.01.2023 08:00
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