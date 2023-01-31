"Борнмут" арендовал Винью из "Ромы"
"Борнмут" взял в аренду до конца сезона левого защитника "Ромы" Матиаса Винью.
Полсезона аренды Виньи обойдутся "Борнмуту" в 800,000 фунтов. Также "вишенки" получили опцию выкупа Матиаса грядущим летом.
25-летний игрок сборной Уругвая становится уже четвертым новичком команды Гари О'Нила в зимнее трансферное окно после голкипера Даррена Рэндольфа, вингера Данго Уаттара и нападающего Антуана Семеньо.
Ранее поиграв у себя на родине в Уругвае, а также в Бразилии, в 2021 году Винья приехал в Европу и стал одним из первых приобретений Жозе Моуриньо в "Роме". В прошлом сезоне Матиас помог римской команде выиграть Лигу Конференций.
31.01.2023 06:00
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