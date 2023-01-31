"Арсенал" обдумывает покупку Жоржиньо

"Арсенал" изучает возможность приобретения полузащитника "Челси" Жоржиньо до закрытия зимнего трансферного окна.

В преддверии трансферного дедлайна "Арсенал" активно ищет усиление центра поля, к чему "канониров" подталкивают травмы Томаса Партея и Мохамеда Эльнени.



"Арсенал" сделал уже два предложения о покупке Мойсеса Кайседо из "Брайтона", но оба были отклонены, и теперь "канониры" задумываются о приглашении Жоржиньо, сообщает The Athletic.



Контракт Жоржиньо с "Челси" истекает в конце этого сезона и едва ли будет продлен. Кроме того, "синие" находятся на пороге приобретения Энцо Фернандеса из "Бенфики", что может ускорить отъезд 31-летнего итальянца со "Стэмфорд Бридж".



И хотя Жоржиньо не блещет в этом сезоне, он бы определенно добавил "Арсеналу" опыта, в том числе опыта завоевания титула Премьер-Лиги, к которому стремится команда Микеля Артеты.



Вместе с "Челси" Жоржиньо также выигрывал Лигу Чемпионов и Лигу Европы, а со своей сборной — Евро-2020.



Однако "Арсенал" — не единственный заинтересованный в услугах Жоржиньо клуб. Ожидается, что "Челси" примет решение по экс-игроку "Наполи" только после того, как прояснится судьба Фернандеса.