"Арсенал" обдумывает покупку Жоржиньо

Жоржиньо "Арсенал" изучает возможность приобретения полузащитника "Челси" Жоржиньо до закрытия зимнего трансферного окна.

В преддверии трансферного дедлайна "Арсенал" активно ищет усиление центра поля, к чему "канониров" подталкивают травмы Томаса Партея и Мохамеда Эльнени.

"Арсенал" сделал уже два предложения о покупке Мойсеса Кайседо из "Брайтона", но оба были отклонены, и теперь "канониры" задумываются о приглашении Жоржиньо, сообщает The Athletic.

Контракт Жоржиньо с "Челси" истекает в конце этого сезона и едва ли будет продлен. Кроме того, "синие" находятся на пороге приобретения Энцо Фернандеса из "Бенфики", что может ускорить отъезд 31-летнего итальянца со "Стэмфорд Бридж".

И хотя Жоржиньо не блещет в этом сезоне, он бы определенно добавил "Арсеналу" опыта, в том числе опыта завоевания титула Премьер-Лиги, к которому стремится команда Микеля Артеты.

Вместе с "Челси" Жоржиньо также выигрывал Лигу Чемпионов и Лигу Европы, а со своей сборной — Евро-2020.

Однако "Арсенал" — не единственный заинтересованный в услугах Жоржиньо клуб. Ожидается, что "Челси" примет решение по экс-игроку "Наполи" только после того, как прояснится судьба Фернандеса.


Метки Арсенал, Жоржиньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2023 00:05

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  1. c1886- 31.01.2023 00:22 # c1886-
    Те кто пришел из "шолси' просто гавно было.

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  2. brown-ale 31.01.2023 00:12 # brown-ale
    По стопам Виллиана и Чиха? Лучше не надо.

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  3. arsfann 31.01.2023 00:12 # arsfann
    Нах нужен отработанный материал в Арсенал. Недовыебанный педик88 своим ртом это подтвердил.

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  4. redwhitegun 31.01.2023 00:10 # redwhitegun
    Нахуй нужен, верните Кайседо в топ шорт листа сук(((

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