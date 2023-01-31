"Арсенал" обдумывает покупку Жоржиньо
"Арсенал" изучает возможность приобретения полузащитника "Челси" Жоржиньо до закрытия зимнего трансферного окна.
В преддверии трансферного дедлайна "Арсенал" активно ищет усиление центра поля, к чему "канониров" подталкивают травмы Томаса Партея и Мохамеда Эльнени.
"Арсенал" сделал уже два предложения о покупке Мойсеса Кайседо из "Брайтона", но оба были отклонены, и теперь "канониры" задумываются о приглашении Жоржиньо, сообщает The Athletic.
Контракт Жоржиньо с "Челси" истекает в конце этого сезона и едва ли будет продлен. Кроме того, "синие" находятся на пороге приобретения Энцо Фернандеса из "Бенфики", что может ускорить отъезд 31-летнего итальянца со "Стэмфорд Бридж".
И хотя Жоржиньо не блещет в этом сезоне, он бы определенно добавил "Арсеналу" опыта, в том числе опыта завоевания титула Премьер-Лиги, к которому стремится команда Микеля Артеты.
Вместе с "Челси" Жоржиньо также выигрывал Лигу Чемпионов и Лигу Европы, а со своей сборной — Евро-2020.
Однако "Арсенал" — не единственный заинтересованный в услугах Жоржиньо клуб. Ожидается, что "Челси" примет решение по экс-игроку "Наполи" только после того, как прояснится судьба Фернандеса.
31.01.2023 00:05
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Последние комментарии:
Те кто пришел из "шолси' просто гавно было.
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По стопам Виллиана и Чиха? Лучше не надо.
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Нах нужен отработанный материал в Арсенал. Недовыебанный педик88 своим ртом это подтвердил.
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Нахуй нужен, верните Кайседо в топ шорт листа сук(((
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