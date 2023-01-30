"Лидс" арендовал Уэстона Маккенни

"Лидс" объявил о переходе в клуб полузащитника "Ювентуса" и сборной США Уэстона Маккенни.

Маккенни перебрался в "Лидс" на правах аренды, но клуб с "Элланд Роуд" получил опцию выкупа Уэстона по окончании сезона 2022/23 за 30 миллионов фунтов.



24-летний американец стал третьим новичком команды Джесси Марша в зимнее трансферное окно после защитника Макса Вебера и нападающего Жоржиньо Рюттера.



Адаптироваться в "Лидсе" Маккенни помогут его соотечественники Тайлер Адамс и Бренден Ааронсон, с которыми он совсем недавно бок о бок выступал на Чемпионате Мира в Катаре.



Маккенни выступал за "Ювентус" после своего перехода из "Шальке-04" в августе 2020, за эти два с половиной года в Турине забив 13 голов и отдав пять результативных передач в 96 матчах.