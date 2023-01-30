"Тоттенхэм" отправил Хиля назад в "Севилью"
Вингер "Тоттенхэма" Брайан Хиль проведет остаток сезона 2022/23 в "Севилье" на правах аренды.
Именно из "Севильи" Хиль и прибыл в "Тоттенхэм" летом 2021. 21-летний испанец толком не смог заиграть у "шпор" и вторую часть прошлого сезона провел в аренде в "Валенсии".
На сей раз Хиль, принявший участие в четырех матчах Премьер-Лиги в этом сезоне, направляется в командировку в "Севилью", однако арендное соглашение не подразумевает опции или обязательства по выкупу.
Добавим, к настоящему моменту Брайан сыграл 31 матч за "Тоттенхэм", но не забил ни одного гола.
30.01.2023 23:25
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