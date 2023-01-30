Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии
В понедельник вечером состоялась жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии.
В рамках 5-го раунда "Тоттенхэму" придется совершить поездку в Уэльс, если "Рексем" в переигровке одолеет "Шеффилд Юнайтед".
"Манчестер Юнайтед", одержавший 11 побед подряд на "Олд Траффорд", примет дома "Дерби" или "Вест Хэм".
Третий большой фаворит турнира в лице "Манчестер Сити" поспорит на выезде с "Бристоль Сити".
Добавим, матчи 5-го раунда будут сыграны, начиная с 1 марта. С данной стадии переигровок в Кубке Англии уже не будет — в случае ничейного результата команды переходят к экстра-таймам, а затем и к серии пенальти, если на то есть необходимость.
Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии
Саутгемптон — Лутон / Гримсби
Лестер — Блэкберн / Бирмингем
Стоук — Брайтон
Рексем / Шеффилд Юнайтед — Тоттенхэм
Фулхэм / Сандерленд — Лидс
Бристоль Сити — Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед — Дерби / Вест Хэм
Ипсвич / Бернли — Шеффилд Уэнсдей / Флитвуд
30.01.2023 23:00
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> Бристоль Сити — Манчестер Сити
КОРОЛИ!!! C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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