Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии

Кубок Англии В понедельник вечером состоялась жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии.

В рамках 5-го раунда "Тоттенхэму" придется совершить поездку в Уэльс, если "Рексем" в переигровке одолеет "Шеффилд Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед", одержавший 11 побед подряд на "Олд Траффорд", примет дома "Дерби" или "Вест Хэм".

Третий большой фаворит турнира в лице "Манчестер Сити" поспорит на выезде с "Бристоль Сити".

Добавим, матчи 5-го раунда будут сыграны, начиная с 1 марта. С данной стадии переигровок в Кубке Англии уже не будет — в случае ничейного результата команды переходят к экстра-таймам, а затем и к серии пенальти, если на то есть необходимость.

Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии

Саутгемптон — Лутон / Гримсби
Лестер — Блэкберн / Бирмингем
Стоук — Брайтон
Рексем / Шеффилд Юнайтед — Тоттенхэм
Фулхэм / Сандерленд — Лидс
Бристоль Сити — Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед — Дерби / Вест Хэм
Ипсвич / Бернли — Шеффилд Уэнсдей / Флитвуд


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2023 23:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 30.01.2023 23:01 # true-manc
    > Бристоль Сити — Манчестер Сити

    КОРОЛИ!!! C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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