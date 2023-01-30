В понедельник вечером состоялась жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии.

В рамках 5-го раунда "Тоттенхэму" придется совершить поездку в Уэльс, если "Рексем" в переигровке одолеет "Шеффилд Юнайтед".



"Манчестер Юнайтед", одержавший 11 побед подряд на "Олд Траффорд", примет дома "Дерби" или "Вест Хэм".



Третий большой фаворит турнира в лице "Манчестер Сити" поспорит на выезде с "Бристоль Сити".



Добавим, матчи 5-го раунда будут сыграны, начиная с 1 марта. С данной стадии переигровок в Кубке Англии уже не будет — в случае ничейного результата команды переходят к экстра-таймам, а затем и к серии пенальти, если на то есть необходимость.



Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии



Саутгемптон — Лутон / Гримсби

Лестер — Блэкберн / Бирмингем

Стоук — Брайтон

Рексем / Шеффилд Юнайтед — Тоттенхэм

Фулхэм / Сандерленд — Лидс

Бристоль Сити — Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед — Дерби / Вест Хэм

Ипсвич / Бернли — Шеффилд Уэнсдей / Флитвуд