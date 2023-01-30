"Брайтон" приобрел Ясина Аяри

"Брайтон" объявил о приобретении полузащитника Ясина Аяри из шведского АИКа ориентировочной стоимостью в 5 миллионов фунтов.

19-летний Аяри заключил с "Брайтоном" контракт до июня 2027 и может считаться страховкой для "чаек" на случай ухода Мойсеса Кайседо, которого хочет "Арсенал".



Ясин дебютировал за АИК в возрасте 17 лет и до своего ухода из клуба успел сыграл 48 матчей, а ранее в январе дебютировал за сборную Швеции.



"Ясин — универсальный и техничный полузащитник, который хорошо обращается с мячом и может сыграть по всей линии полузащиты".



"Он ярко выступал в Швеции за АИК, и мы рады, что смогли осуществить этот трансфер. Мы приветствуем его в клубе".



"Ему потребуется время, чтобы освоиться здесь и акклиматизироваться в Премьер-Лиге, но мы по-настоящему предвкушаем работу с ним", — сообщил технический директор "Брайтона" Дэвид Уэйр.