"Челси" сделал предложение по Фернандесу и может продать Галлахера

Энцо Фернандес "Челси" сделал предложение в 120 миллионов евро (105.4 млн. фунтов) о покупке полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса и может продать Конора Галлахера в "Эвертон".

На исходе зимнего трансферного окна "Челси" возобновил переговоры с "Бенфикой" насчет Фернандеса и сейчас, как сообщает Sky Sports, согласился выплатить прописанные в контракте Энцо отступные.

Ранее "Челси" предлагал "Бенфике" ряд своих игроков на условиях аренды и постоянного трансфера, однако клуб из Лиссабона всегда настаивал, что Фернандес уйдет только за отступные.

Вместе с тем "Челси" по-прежнему не готов заплатить всю сумму сразу из-за финансового фейр-плей и налоговых нюансов, требуя рассрочку, поэтому интрига сохраняется. Сам Энцо в очередной раз сказал "Бенфике", что хочет отправиться в английский клуб.

Отбить часть затрат на 22-летнего аргентинца "Челси" может с помощью продажи Галлахера, за которого, как сообщает Daily Mail, "Эвертон" предложил 45 млн. фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.

Отметим, что предложение по Галлахеру совпадает с той суммой, которую "ириски" выручили с продажи нападающего Энтони Гордона в "Ньюкасл".


Метки Бенфика, Галлахер, Фернандес, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2023 21:00

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  1. gucman 30.01.2023 21:33 # gucman
    е6ануться, вот дол6айобы

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  2. felix-the-cat 30.01.2023 21:21 # felix-the-cat
    Бля какие лохи пиздец

    Фейл похлеще Лукаку и Хуйнеза

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  3. chelsea88 30.01.2023 21:09 # chelsea88
    3ае6али, чё вы к этому Энцо пристали? Есть же Райс, воспитанник, топарь. Есть Беллингхэм.

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