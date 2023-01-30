"Челси" сделал предложение по Фернандесу и может продать Галлахера

"Челси" сделал предложение в 120 миллионов евро (105.4 млн. фунтов) о покупке полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса и может продать Конора Галлахера в "Эвертон".

На исходе зимнего трансферного окна "Челси" возобновил переговоры с "Бенфикой" насчет Фернандеса и сейчас, как сообщает Sky Sports, согласился выплатить прописанные в контракте Энцо отступные.



Ранее "Челси" предлагал "Бенфике" ряд своих игроков на условиях аренды и постоянного трансфера, однако клуб из Лиссабона всегда настаивал, что Фернандес уйдет только за отступные.



Вместе с тем "Челси" по-прежнему не готов заплатить всю сумму сразу из-за финансового фейр-плей и налоговых нюансов, требуя рассрочку, поэтому интрига сохраняется. Сам Энцо в очередной раз сказал "Бенфике", что хочет отправиться в английский клуб.



Отбить часть затрат на 22-летнего аргентинца "Челси" может с помощью продажи Галлахера, за которого, как сообщает Daily Mail, "Эвертон" предложил 45 млн. фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Отметим, что предложение по Галлахеру совпадает с той суммой, которую "ириски" выручили с продажи нападающего Энтони Гордона в "Ньюкасл".