"Вулверхэмптон" купли Жоао Гомеса

"Вулверхэмптон" объявил о приобретении полузащитника "Фламенго" Жоао Гомеса. Сделка оценивается в 15 миллионов фунтов.

Гомес заключил с "Вулверхэмптоном" контракт на пять с половиной лет с опцией продления на 12 месяцев и стал уже шестым новичком команды Хулена Лопетеги в зимнее трансферное окно.



21-летний бразилец дебютировал за родной "Фламенго" в ноябре 2020, до своего отъезда в Англию успев выиграть Кубок Либертадорес, титул бразильской Серии А и Кубок Бразилии.



Добавим, в прошлом сезоне Гомес был твердым игроком основы "Фламенго", сыграв 41 матч.