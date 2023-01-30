Робертсон: "Ливерпуль" стал только хуже"

Энди Робертсон Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон признал, что после паузы на Чемпионат Мира в Катаре его команда стала играть только хуже.

Этот сезон складывается очень непросто для "Ливерпуля", поэтому Робертсон вместе с партнерами по команде думали, что пауза на ЧМ-2022 пойдет им на пользу.

Однако этот перерыв никак не помог "красным", которые продолжают показывать неубедительный футбол, а накануне вылетели из Кубка Англии, проиграв 2:1 "Брайтону".

"Мы глубоко расстроены. Думаю, это был настоящий кубковый матч — мяч не задерживался в центре поля, обе команды имели моменты. Мы были чуть лучше, чем две недели назад, но в конце концов мы вылетели из турнира. Это так расстраивает".

"Нам нужно начать выигрывать матчи. Сказать это проще, чем сделать. Наша игра в этом сезоне никуда не годится. Мы надеялись, что после Нового года начнем с чистого листа. Но стало только хуже".

"Невозможно ткнуть пальцем во что-либо одно и сказать, что дело в этом. Это сложнее. Можно сказать, что у нас нет уверенности перед чужими воротами, и мы по-прежнему слегка уязвимы в обороне. Нам нужно вернуть уверенность в себе".

"Мне жаль фанатов. Они были невероятны, и мы снова их подвели", — сообщил Робертсон ITV.


Метки Ливерпуль, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2023 19:00

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  1. noi39 30.01.2023 19:27 # noi39
    Да причём здесь уверенность, когда пас точный ни один дать не может! Чем нафиг они на тренировках занимаются, в карты режутся?

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