Дайч назначен главным тренером "Эвертона"

Шон Дайч "Эвертон" подтвердил назначение Шона Дайча своим новым главным тренером.

Спустя неделю после увольнения Фрэнка Лэмпарда "Эвертон" объявил о подписании контракта на два с половиной года с Дайчем, хотя еще в минувшую пятницу стало известно, что Шон согласился на эту работу.

Дайч принимает "Эвертон" на 19-й позиции в Премьер-Лиге, и очевидно, что цель Шона на остаток сезона — предотвратить вылет "ирисок" в Чемпионшип.

51-летний англичанин находился без работы с апреля 2022, когда от его услуг отказался "Бернли" после почти 10 лет сотрудничества.

При Дайче "Бернли" дважды повышался в классе из Чемпионшипа, дважды финишировал в верхней половине таблицы Премьер-Лиги, а также впервые за 51 год квалифицировался в еврокубки.

Дебют Дайча, к которому "Эвертон" обратился после неудачных переговоров с Марсело Бьелсой, на новом месте работы назначен на домашний матч против "Арсенала" 4 февраля.

"Для меня честь стать главным тренером "Эвертона". Мой персонал и я готовы и жаждем помочь этому замечательному клубу вернуться в колею".

"Я знаю, какой страстью обладают фанаты "Эвертона" и как дорог этот клуб для них. Мы готовы трудиться и готовы дать им, чего они хотят. Это начинается с пота в этой футболке, усилий и возвращения к некоторым базовым принципам, которых "Эвертон" придерживался долгое время", — сообщил Дайч.


Метки Дайч, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 341

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fiezzo 30.01.2023 18:23 # fiezzo
    США сворачивают военно-биологические работы на Украине, задействуют Польшу и Прибалтику, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ (РХБЗ ВС РФ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    «В рамках мероприятий по сворачиванию военно-биологической деятельности на Украине Соединенные Штаты активно задействуют материальную базу химических и фармакологических предприятий Польши и прибалтийских государств, кроме того, туда доставлено оборудование с украинской территории», — сказал Кириллов.

    МУАХАХХАХ а что случилось хохлы

    (ответить)

  2. bembo 30.01.2023 18:20 # bembo
    Жоао Кансело here we go в "Баварию".

    Аренда с опцией выкупа за ?70 млн.

    [Fabrizio Romano]

    (ответить)

  3. suddenly 30.01.2023 18:17 # suddenly
    Ну что, выведет клуб в Чемпионшип? Ваши ставки господа!

    (ответить)

  4. thegodfather 30.01.2023 18:14 # thegodfather
    По информации журналиста Дина Джонса, «Челси» собирается приложить все усилия, надеясь переманить звезду «Бенфики» Энцо Фернандеса.

    Трансферный эксперт уверен, что столичный клуб в конечном итоге достигнет соглашения с «Бенфикой».

    «Они собираются сделать все возможное, и кажется, что они не собираются отказываться от этой сделки, не выложившись полностью сейчас».

    «Честно говоря, в случае с «Челси» это обычно означает уход с игроком».

    «Вернувшись за стол, зная ситуацию со всеми другими игроками, которых они преследовали, и зная, что у них все еще есть этот недостаток в полузащите, я был бы удивлен, если бы они не подписали Фернандеса».


    ждем, братишки

    (ответить)

  5. slash-lfc 30.01.2023 18:12 # slash-lfc
    Они идеально подходят друг другу хахахахахаха

    (ответить)

  6. thegodfather 30.01.2023 18:10 # thegodfather
    тут должна была быть новость о переходе энцо в чупси(

    (ответить)

  7. thegodfather 30.01.2023 18:08 # thegodfather
    ОПА, шон дайч ГУНЕРОеБ!

    (ответить)

  8. gerrard08 30.01.2023 18:08 # gerrard08
    Колхозная команда взяла колхозного продолжателя идей конченого пулиса.
    Опять будут костоломить и спасаться на финише чемпионата от вылета.

    (ответить)

  9. true-manc 30.01.2023 18:08 # true-manc
    > "Эвертон" подтвердил назначение Шона Дайча своим новым главным тренером.

    лузерпуки уже обоссались, клопка особенно)))

    (ответить)

  10. ooaaaa 30.01.2023 18:01 # ooaaaa
    гавно футбол и автобус вернулся в апл/ убогий тренер

    (ответить)

  11. xah 30.01.2023 18:01 # xah
    https://youtube.com/shorts/fm0hMAa7nE8?feature=share


    Хавайте крепостные

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: