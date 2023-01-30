Дайч назначен главным тренером "Эвертона"

"Эвертон" подтвердил назначение Шона Дайча своим новым главным тренером.

Спустя неделю после увольнения Фрэнка Лэмпарда "Эвертон" объявил о подписании контракта на два с половиной года с Дайчем, хотя еще в минувшую пятницу стало известно, что Шон согласился на эту работу.



Дайч принимает "Эвертон" на 19-й позиции в Премьер-Лиге, и очевидно, что цель Шона на остаток сезона — предотвратить вылет "ирисок" в Чемпионшип.



51-летний англичанин находился без работы с апреля 2022, когда от его услуг отказался "Бернли" после почти 10 лет сотрудничества.



При Дайче "Бернли" дважды повышался в классе из Чемпионшипа, дважды финишировал в верхней половине таблицы Премьер-Лиги, а также впервые за 51 год квалифицировался в еврокубки.



Дебют Дайча, к которому "Эвертон" обратился после неудачных переговоров с Марсело Бьелсой, на новом месте работы назначен на домашний матч против "Арсенала" 4 февраля.



"Для меня честь стать главным тренером "Эвертона". Мой персонал и я готовы и жаждем помочь этому замечательному клубу вернуться в колею".



"Я знаю, какой страстью обладают фанаты "Эвертона" и как дорог этот клуб для них. Мы готовы трудиться и готовы дать им, чего они хотят. Это начинается с пота в этой футболке, усилий и возвращения к некоторым базовым принципам, которых "Эвертон" придерживался долгое время", — сообщил Дайч.