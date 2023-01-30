"Интер" сделал запрос насчет Магуайра
"Интер" сделал запрос насчет капитана "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.
"Интер" был вынужден обратиться на трансферный рынок в поисках центрального защитника из-за ситуации с Миланом Шкриниаром.
Шкриниар уже договорился о переходе в ПСЖ свободный агентом по окончании сезона, однако французский гранд хотел бы осуществить этот трансфер уже в январе.
Daily Mail ожидает, что "Юнайтед" и Магуайр отвергнут запрос "Интера", и остаток сезона Харри проведет на "Олд Траффорд".
Вместе с тем Магуайр не хочет мириться с ролью игрока скамейки и грядущим летом рассмотрит имеющиеся варианты для продолжения карьеры за пределами "Юнайтед".
30.01.2023 17:00
Просмотров: 659
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В январе не отпустят же. А так на Думфриса поменять хорошо бы.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий