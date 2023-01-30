"Интер" сделал запрос насчет Магуайра

Харри Магуайр "Интер" сделал запрос насчет капитана "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

"Интер" был вынужден обратиться на трансферный рынок в поисках центрального защитника из-за ситуации с Миланом Шкриниаром.

Шкриниар уже договорился о переходе в ПСЖ свободный агентом по окончании сезона, однако французский гранд хотел бы осуществить этот трансфер уже в январе.

Daily Mail ожидает, что "Юнайтед" и Магуайр отвергнут запрос "Интера", и остаток сезона Харри проведет на "Олд Траффорд".

Вместе с тем Магуайр не хочет мириться с ролью игрока скамейки и грядущим летом рассмотрит имеющиеся варианты для продолжения карьеры за пределами "Юнайтед".


Метки Интер, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2023 17:00

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  1. mancunia-planet 30.01.2023 17:07 # mancunia-planet
    В январе не отпустят же. А так на Думфриса поменять хорошо бы.

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