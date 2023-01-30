"Интер" сделал запрос насчет Магуайра

"Интер" сделал запрос насчет капитана "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

"Интер" был вынужден обратиться на трансферный рынок в поисках центрального защитника из-за ситуации с Миланом Шкриниаром.



Шкриниар уже договорился о переходе в ПСЖ свободный агентом по окончании сезона, однако французский гранд хотел бы осуществить этот трансфер уже в январе.



Daily Mail ожидает, что "Юнайтед" и Магуайр отвергнут запрос "Интера", и остаток сезона Харри проведет на "Олд Траффорд".



Вместе с тем Магуайр не хочет мириться с ролью игрока скамейки и грядущим летом рассмотрит имеющиеся варианты для продолжения карьеры за пределами "Юнайтед".