Защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу близок к переходу в "Баварию" на правах аренды.

Канселу попадал в символическую сборную Премьер-Лиги по версии Ассоциации профессиональных игроков (PFA) в двух предыдущих сезонах и считался эталоном современного крайнего защитника.



Однако в этом сезоне Жоау впал в немилость к главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле. 28-летнему португальцу не находилось места в стартовом составе "горожан" в трех последних матчах с учетом всех соревнований.



Как сообщает The Athletic, остаток сезона 2022/23 Канселу проведет в "Баварии", которая имеет давний интерес к Жоау. Ожидается, что арендное соглашение будет содержать опцию выкупа.



В последние недели Гвардиола предпочитал использовать на флангах обороны Рико Льюиса, Натана Аке, Джона Стоунса и Кайла Уолкера, поэтому "Сити" готов отпустить Канселу посреди сезона без замены.



Добавим, контракт Канселу с "Сити" рассчитан до 2027 года.