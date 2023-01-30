Канселу близок к переходу в "Баварию"

Жоау Канселу и Хосеп Гвардиола Защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу близок к переходу в "Баварию" на правах аренды.

Канселу попадал в символическую сборную Премьер-Лиги по версии Ассоциации профессиональных игроков (PFA) в двух предыдущих сезонах и считался эталоном современного крайнего защитника.

Однако в этом сезоне Жоау впал в немилость к главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле. 28-летнему португальцу не находилось места в стартовом составе "горожан" в трех последних матчах с учетом всех соревнований.

Как сообщает The Athletic, остаток сезона 2022/23 Канселу проведет в "Баварии", которая имеет давний интерес к Жоау. Ожидается, что арендное соглашение будет содержать опцию выкупа.

В последние недели Гвардиола предпочитал использовать на флангах обороны Рико Льюиса, Натана Аке, Джона Стоунса и Кайла Уолкера, поэтому "Сити" готов отпустить Канселу посреди сезона без замены.

Добавим, контракт Канселу с "Сити" рассчитан до 2027 года.


Метки Бавария, Канселу, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. akado 30.01.2023 16:46 # akado
    Пепан начинает развал клуба.

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  2. chelsiukpro 30.01.2023 16:31 # chelsiukpro
    Просто дело принципа игрок хороший! Конфликт..

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  3. easports 30.01.2023 16:31 # easports
    похоже в команде разлад назревает. это шанс для нас.

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  4. wilegend 30.01.2023 16:23 # wilegend
    &#128561;Кайл Уокер может перейти в «Фенербахче».

    &#127481;&#127479;Турецкий клуб заинтересован в подписании защитника «Манчестер Сити» до закрытия трансферного окна и готовит заявку.

    Источник: A Spor

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  5. mancityman 30.01.2023 16:02 # mancityman
    Пеп ты ебанулся?

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