Канселу близок к переходу в "Баварию"
Защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу близок к переходу в "Баварию" на правах аренды.
Канселу попадал в символическую сборную Премьер-Лиги по версии Ассоциации профессиональных игроков (PFA) в двух предыдущих сезонах и считался эталоном современного крайнего защитника.
Однако в этом сезоне Жоау впал в немилость к главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле. 28-летнему португальцу не находилось места в стартовом составе "горожан" в трех последних матчах с учетом всех соревнований.
Как сообщает The Athletic, остаток сезона 2022/23 Канселу проведет в "Баварии", которая имеет давний интерес к Жоау. Ожидается, что арендное соглашение будет содержать опцию выкупа.
В последние недели Гвардиола предпочитал использовать на флангах обороны Рико Льюиса, Натана Аке, Джона Стоунса и Кайла Уолкера, поэтому "Сити" готов отпустить Канселу посреди сезона без замены.
Добавим, контракт Канселу с "Сити" рассчитан до 2027 года.
30.01.2023 16:00
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Источник: A Spor
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